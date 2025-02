Villa in Augsburg für 3,9 Millionen zu verkaufen: So läuft das Geschäft mit Luxus-Immobilien

Wenn es ein Gefühl gibt, das bei der Ankunft am Büro von Stefan Frank und Thomas Kröger nicht aufkommen will, dann das von Luxus. Hier, in einer umgebauten Scheune am Rande eines kleinen Orts im Landkreis Augsburg, werden Geschäfte in Millionenhöhe abgewickelt? Wechseln Luxusvillen den Besitzer? Wo ist überhaupt die Klingel? Gibt es nicht. Dass das kein Zufall ist, wird bei der Begrüßung von Stefan Frank klar. „Wir fliegen gerne etwas unter dem Radar“, klärt er lächelnd auf. „Diskretion hat bei unserer Arbeit höchste Priorität.“

Daniela de Haen