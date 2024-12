Er misst seit über 50 Jahren die Weiten der Skispringer

Hubert Roth braucht für sein Ehrenamt ein scharfes Auge. Es geht um Präzision, um Genauigkeit und um den richtigen Moment. Roth muss nämlich genau dann wachsam sein, wenn die Skispringer in Oberstdorf nach ihrem Sprung landen. Dann schaut der 73-Jährige genau hin. Denn Roth ist ehrenamtlicher Weitenmesser - unter anderem bei der Vierschanzentournee, deren erstes Springen am 29. Dezember in Oberstdorf stattfindet.

