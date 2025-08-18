Gefragter Pop-up-Store: Warum Jugendliche Schlange stehen für gebrauchte Kleidung

Diesen Andrang würden sich in Augsburg wohl alle Händler wünschen: Schon eine Stunde vor der Eröffnung bildete sich am Wochenende vor dem Designkaufhaus Zwischenzeit in der Annastraße eine lange Schlange, darunter ausschließlich Jugendliche. Sie warteten auf die Öffnung des Pop-up-Stores von Regardez Vintage. Das gleichnamige Geschäft verkauft sonst am Rathausplatz gebrauchte Kleidung und Accessoires. Bei ihrem Vintage Sale am Samstag boten die Besitzer unter anderem T-Shirts, Trikots und Hemden ab einem Euro an, die ersten zehn Besucher bekamen ein kostenloses Kleidungsstück. Kleidung aus zweiter Hand nimmt in Augsburg einen immer größeren Stellenwert ein. Warum das so ist, ha

Der niedrige Preis gebrauchter Kleidung ist nicht der einzige Grund, warum die Jugendlichen am Samstag vor dem Geschäft anstehen. Ein Schüler in der Schlange erklärt, dass er gerne Vintage kaufe, weil er dadurch einzigartige Klamotten finden könne. Eine andere Jugendliche erzählt, dass sie von ihrem Vater inspiriert wurde: „Seine Kleidung aus den 90er Jahren war so cool“, sagt die 16-Jährige. Viele hoffen auch, im Pop-up-Store Kleidung im 2000er Stil zu finden. Der Y2K-Look, wie der Jahrtausendwende-Stil genannt wird, erlebt schon seit längerem ein Comeback. Aber auch der Aspekt der Nachhaltigkeit treibt viele zu gebrauchter Kleidung. „Ich finde es schön, dass Klamotten wiederverwendet werden und nicht gleich im Müll landen“, erzählte eine andere junge Besucherin.

Augsburg liegt mit seinem Second-Hand-Angebot weit vorne

Den Wandel in der Einstellung der Menschen gegenüber gebrauchter Kleidung bemerkt auch Raffael Lochbrunner. Der 24-Jährige führt gemeinsam mit Niklas Hall den Laden Regardez Vintage. Die Idee, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, sei weit weg von Augsburg entstanden: Während eines Auslandsaufenthalts in Neuseeland entdeckten Lochbrunner und Hall die lebendige Second-Hand-Szene. Zurück in Deutschland sei ihnen klar gewesen, dass es auch in Augsburg mehr Vintage-Läden braucht, sie eröffneten daraufhin Regardez Vintage.

Dabei ist Augsburg in Sachen Vintage mittlerweile sehr gut aufgestellt: Das Berliner Taschenlabel Liebeskind hat in einer Analyse das Second-Hand-Angebot in den 30 größten Städten Deutschlands sowie in den Landeshauptstädten untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Augsburg ein „echter Geheimtipp für Vintage-Liebhaber“ ist. Neben Vintage-Läden wie Vinty‘s und Courtlands sowie verschiedenen Sozialkaufhäusern finden auch regelmäßig Hofflohmärkte wie beispielsweise im Bismarckviertel statt. Lochbrunner sieht darin jedoch keine Konkurrenz. „Es gibt ein großes Angebot, aber die Nachfrage ist noch größer“, erklärt er.

Augsburger Ladeninhaber: „Vintage ist die Zukunft des Einzelhandels“

„Nachhaltigkeit wird immer wichtiger für die Menschen“, erklärt Lochbrunner. Zwar sei der Kauf von gebrauchter Kleidung zunächst ein Trend gewesen, er sehe darin aber eine langfristige gesellschaftliche Veränderung. Es sei auch eine Art Reaktion auf die Überproduktion durch Fast Fashion: günstige, massenhaft produzierte Kleidung, die auf kurzlebige Modetrends ausgerichtet ist. „Neue Klamotten sind nicht mehr nötig. Es gibt durch Fast Fashion schon jetzt einen riesigen Überschuss“, sagt Lochbrunner. Gleichzeitig würden viele erkennen, dass Modetrends wie der Stil der 90er oder der 2000er Jahre regelmäßig zurückkehren. Damit rücke Kleidung aus zweiter Hand immer mehr in den Fokus. Lochbrunner ist sich sicher: „Vintage ist die Zukunft des Einzelhandels.“