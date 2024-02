Augsburg

Bewegung auf Volksfesten: Festwirte wechseln die Seiten

Plus Gastwirt Bob Meitinger steigt in Gersthofen ein, wo Platzhirsch Thomas Kempter die Lust verlor. Kempter setzt lieber auf Volksfeste in Augsburg – aber auch da gibt es Gerangel.

Von Michael Hörmann

Volksfeste sollen Menschen erfreuen. Die Auswahl an Festen in der Region ist groß. Am bekanntesten ist der Augsburger Plärrer, der zweimal im Jahr stattfindet. Für Festwirte, die zum Gelingen eines Volksfestes wichtig sind, ist die Veranstaltung nicht nur Vergnügen. Letztlich muss für sie die Rechnung finanziell aufgehen. Dabei schielt man gerne darauf, was die Konkurrenz macht. Es gibt in der Region derzeit viel Bewegung. Drei Akteure spielen die Hauptrolle: die Festwirte Dieter Held, Thomas Kempter und Stefan "Bob" Meitinger. Schauplätze sind die Feste in Augsburg und Gersthofen.

Zwei Nachrichten sorgten dieser Tage für Aufsehen. Festwirt Dieter Held, der den Betrieb an seine Tochter Tina Held abgeben wird, hat ein neues Zelt für den Plärrer gekauft. Premiere im neuen Schallerzelt ist an Ostern. Die Familie Held versteht die Anschaffung des Zelts als Investition in die Zukunft. Man kann den Kauf aber auch so interpretieren, dass die Familie Held den Platz am größten schwäbischen Volksfest dauerhaft verteidigen möchte. Die Regularien sehen vor, dass Festwirte sich bewerben müssen. Gleiches gilt für Schausteller. Das städtische Marktamt entscheidet über die Vergabe. Ein neues Zelt wird sicherlich als ein Pluspunkt eingestuft. Für das Jahr 2024 ist die Familie Held ohnehin gesetzt.

