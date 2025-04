Der „Volksverpetzer“ erhält den Marion-Samuel-Preis

Mit dem diesjährigen Marion-Samuel-Preis wird der Internet-Blog „Volksverpetzer“ aus Augsburg geehrt. Seit 1999 verleiht die „Stiftung Erinnerung“ die Auszeichnung an Personen oder Organisationen, die die Erinnerungskultur fördern und dazu beitragen, dass Verbrechen wie zu Zeiten des Nationalsozialismus nicht mehr geschehen. Benannt ist der Preis nach Marion Samuel, die 1943 nach Auschwitz deportiert wurde und dort verstarb. Beim „Volksverpetzer“ handelt es sich um einen Blog, der sich der Bekämpfung von Hetze und Verschwörungsmythen verschrieben hat. Die vom früheren FCA-Vorstandsvorsitzenden Walther Seinsch gegründete Stiftung und die Stadt Augsburg laden zur Verleihung am 9. April, um 19 Uhr, im Barbarasaal im Stetten-Institut ein. Eine Anmeldung per Mail an veranstaltungen.d3@augsburg.de ist nötig. (jja)

Jasmin Jud Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbrechen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis