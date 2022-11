Volleyball

vor 36 Min.

Augsburger Volleyballerinnen profitieren erneut vom starken Wirgefühl

Plus Nach dreiwöchiger Spielpause legen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll gegen den TSV TB München einen überzeugenden Auftritt hin. Damit untermauern sie ihren Führungsanspruch in der Dritten Liga Ost. Was das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft ist.

Von Andrea Bogenreuther

In ihrer Jubiläumssaison schwimmen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll weiter auf der Erfolgswelle. Selbst eine dreiwöchige Punktspiel-Unterbrechung hat der Drittliga-Mannschaft um Trainer Fabian Gumpp nichts anhaben können. Ganz im Gegenteil. Mit frischem Schwung und einem souveränen 3:0 (25:22, 25:21, 25:21)-Erfolg bezwangen die Augsburgerinnen vor rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer den Tabellensechsten TSV TB München in gerade mal 78 Minuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

