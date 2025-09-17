Icon Menü
Vom gelben Bauwagen in die Kita: Im Griesle-Park startet ein besonderes Projekt

Viele Kinder besuchen erst spät eine Kita, weil sich Eltern im deutschen Bildungssystem nicht gut auskennen. Das reduziert die Bildungschancen. Wie ein Bauwagen helfen soll.
Von Miriam Zissler
    Erzieherin Eylem Emir (von links), Susanne Puhle (Förderverein Ki.E.S) und Bürgermeisterin Martina Wild stellen das Konzept des Bauwagens vor. Ab 6. Oktober gibt es hier Programm.
    Erzieherin Eylem Emir (von links), Susanne Puhle (Förderverein Ki.E.S) und Bürgermeisterin Martina Wild stellen das Konzept des Bauwagens vor. Ab 6. Oktober gibt es hier Programm.

    Der Lechhauser Griesle-Park ist an dem sonnigen Nachmittag gut besucht. Kinder tollen über den Rasen und auf den Spielgeräten, Eltern haben auf den nahe gelegenen Sitzgelegenheiten Platz genommen. In unmittelbarer Nähe wurde ein sonnengelber Bauwagen aufgestellt. Neugierig blicken Kinder und Erwachsene gleichermaßen in sein Innenleben. Kinderbücher, Plüschtiere und gemütliche Sitzkissen warten dort auf kleine Besucher. Ab 6. Oktober gibt es dort ein noch einmaliges Angebot in Augsburg: Es soll Kinder und Eltern an den Regelbesuch einer Kita heranführen.

