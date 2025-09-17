Vom gelben Bauwagen in die Kita: Im Griesle-Park startet ein besonderes Projekt

Der Lechhauser Griesle-Park ist an dem sonnigen Nachmittag gut besucht. Kinder tollen über den Rasen und auf den Spielgeräten, Eltern haben auf den nahe gelegenen Sitzgelegenheiten Platz genommen. In unmittelbarer Nähe wurde ein sonnengelber Bauwagen aufgestellt. Neugierig blicken Kinder und Erwachsene gleichermaßen in sein Innenleben. Kinderbücher, Plüschtiere und gemütliche Sitzkissen warten dort auf kleine Besucher. Ab 6. Oktober gibt es dort ein noch einmaliges Angebot in Augsburg: Es soll Kinder und Eltern an den Regelbesuch einer Kita heranführen.

Miriam Zissler

Bauwagen

Augsburg