Vom Tellerwäscher zum Restaurant-Chef in Augsburg: „Ich habe viel geschafft“

Es war 2012, der Bürgerkrieg in Syrien hatte begonnen, Staatspräsident Baschar al Assad ließ den Arabischen Frühling niederschlagen. Die Familie Mshaweh lebte in Damaskus, eine angesehene Juristenfamilie, Immobilienbesitz, großzügig gegenüber Flüchtlingen, die aus anderen Landesteilen in die Hauptstadt flohen. Doch auch sie geriet in die Schusslinie. An einem Donnerstag 2012, so erzählt Nbras Mshaweh auf der Terrasse des Augsburger Restaurants Nuno – seines Restaurants –, holten sie den ältesten Bruder, einen Anwalt. „Die Polizei Assads klopft nicht an, sie geben auch keine Begründung ab, die nehmen dich einfach mit.“ Leicht angespannt, konzentriert erinnert sich Mshaweh an die Panik, die sein Leben ab diesem Zeitpunkt begleitete.

Nbras Mshaweh hatte 2012 das Abitur gerade hinter sich und studierte – Jura natürlich, wie der Bruder, der Vater und die Mutter vor ihm. Neben dem Studium half er dem Bruder in dessen Kanzlei. „Ich war der jüngste von acht Geschwistern, er der Älteste, eine wichtige Person für mich“, erzählt er ernst. Die Familie erhielt nach der Verhaftung Anrufe, man würde den Bruder freilassen, wenn die Familie Lösegeld bezahle. „Wir waren nicht arm, wir zahlten. Mehrfach. In der Stadt erzählte man sich, dass manche Verhaftete so wieder in Freiheit kamen.“ Doch der Bruder kam nicht.

Flucht nach Augsburg: „Ich war aufgelöst, schwer traumatisiert“

Stattdessen brach die Polizei wenige Tage darauf noch einmal die Tür auf, nahm den zweiten Bruder mit. „Da wussten wir, sie würden nicht aufhören. Ich wäre auch bald an der Reihe.“ Mshaweh zog aus, in die Wohnung einer Tante. „Ich war aufgelöst, schwer traumatisiert, ich schlief nicht. Ich hatte Albträume von Verfolgung und Folter.“ Trotzdem zog er sein Studium weiter durch. Bis kurz vor seinem Examen ein Bekannter im Haus der Tante von der Polizei abgeholt wurde. „Das war 2015. Da beschloss meine Mutter, dass ich raus musste. Ich floh, aber nur, weil sie darauf bestand. Sonst hätte ich sie nie allein gelassen.“

Mshaweh ist einer der 800.000 Syrer, die vor zehn Jahren per Schlauchboot, zu Fuß, mit Schleusern über die Balkanländer und Ungarn nach Deutschland kamen. Er zahlte im türkischen Izmir für einen Platz im Schlauchboot. Versprochen waren ein Fahrer und ein Boot für 40 Personen. In einer Augustnacht 2015 sollte es von Izmir nach Kos gehen. Doch es drängten sich 58 Menschen auf dem Boot, alle mussten Rucksäcke und Taschen wegwerfen. „Es gab keinen Fahrer. Wir sollten das Boot selbst steuern, einfach auf die Lichter dort hinten zuhalten.“ Die Wellen waren hoch. „Es war sehr gefährlich, die griechische Küstenwache hat uns gerettet, sonst wäre ich wohl nicht hier.“ Auf der Terrasse des Nuno scheint währenddessen die Sonne, das Ambiente ist gehoben, das Restaurant kurz vor Feierabend ordentlich aufgeräumt.

20 Männer kamen in einer Pension in Augsburg unter

Er kam über Ungarn und Österreich nach Deggendorf, von da nach Lechhausen. Zwanzig Männer kamen mit ihm im Bayerischen Löwen unter, einer Pension, angemietet von der Stadt in den Wirren dieses Flüchtlingssommers. Es war der 20. August, das Datum weiß er noch genau. Eine Frau, eine Ehrenamtliche, versuchte, die jungen Männer zu betreuen. „Manche wollten das nicht, aber für mich wurde sie wie eine Mutter. Sie hat mich hier durch dick und dünn begleitet, mir den Firnhaberauer Fußballverein gezeigt, bei einer Sportverletzung meine Operation und alles gemanagt, mir meinen ersten Job als Spüler besorgt.“ Doch er ist einer, der mehr will. Mit gebrochenem Fuß war er wochenlang an die Pension gefesselt. Mit Youtube lernte er Deutsch, schaffte es bis zur B1-Prüfung und schrieb sich an der Hochschule ein. Dort machte er die C1-Prüfung, die Voraussetzung fürs Studium.

Im Nuno begann er schon 2016. Vom Tellerwäscher arbeitete er sich hoch bis zum Geschäftsführer. „Ich mag das, den Kontakt zu den Leuten, das Reden, die Stimmung. Ich wollte nebenbei auch Wirtschaftsjura an der Uni studieren, aber ich musste mich wieder austragen, ich kam nicht zum Lernen.“ Seit 2020 führt er zusammen mit Mihael Malesic das Restaurant in den Räumen des Textilmuseums, zwanzig Mitarbeiter haben sie inzwischen. Die Corona-Schließungen nutzte er für eine Weiterbildung samt IHK-Prüfung zum Steuerfachmann, machte einen Fitnesstrainerschein und arbeitet seither zum Spaß noch als Personal Trainer.

Eine Erfolgsgeschichte mit bitteren Momenten

Eine Erfolgsgeschichte, zu der auch bittere Momente gehören. Die Mutter konnte er in den zehn Jahren nur einmal treffen, von den Brüdern haben sie nie wieder gehört. „2014 hatten wir von Häftlingen, die frei kamen, Hinweise, dass einer von ihnen in Sednaja sei.“ Sednaja – das berüchtigtste Gefängnis der Assads. Bilder des Grauens gingen auch durch die deutschen Medien, als der mehrere Stockwerke tief in die Erde gebaute Komplex nach dem Sturz des Diktators im Dezember letzten Jahres befreit wurde. „Meine Familie war unter denen, die vor den Toren mit Fotos nach Hinweisen auf meine Brüder suchte. Aber niemand hatte sie gesehen. Sie sind tot, so haben wir es jetzt beschlossen.“ Bald, das plant der 31-Jährige, will er seine alte Heimat besuchen. Aufgeregt ist er schon. „Ob ich da auch etwas aufbauen könnte? Es wäre wohl sehr schwer, vieles, an das ich mich hier gewöhnt habe wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit würden dort erst Mal fehlen.“