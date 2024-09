Von Auto erfasst: Fußgängerin wird schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen in Haunstetten ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen acht Uhr morgens ein 32-Jähriger mit seinem Auto die Weddigenstraße entlang und bog von dort nach links in die Bürgermeister-Ulrich-Straße ab. Hierbei übersah er offenbar die 46-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. (ina)