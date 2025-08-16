Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Von wegen endlich frei: Mit diesen Angeboten meistern Augsburger Eltern den Sommer

Augsburg

Ferienprogramm und Co.: Wie meistern Eltern in Augsburg den Sommer?

Sechs Wochen schulfrei - das allein würde den gesamten Jahresurlaub fressen. Mit welchen Angeboten sich berufstätige Eltern in Augsburg durch die Ferien hangeln.
Von Katharina Indrich
    • |
    • |
    • |
    Simon und Leon sind beim Programm „Sommerkinder“ mit dabei. 15 Augsburger Betriebe haben in diesem Jahr eine Kooperation mit der GfI geschlossen. So können die Kinder den Sommer mit Aktionen und Aufllügen wie hier zur Youfarm in Pfersee genießen, während die Eltern arbeiten.
    Simon und Leon sind beim Programm „Sommerkinder“ mit dabei. 15 Augsburger Betriebe haben in diesem Jahr eine Kooperation mit der GfI geschlossen. So können die Kinder den Sommer mit Aktionen und Aufllügen wie hier zur Youfarm in Pfersee genießen, während die Eltern arbeiten. Foto: Marcus Merk

    13 Wochen Ferien haben bayerische Schüler pro Jahr. Und wenn sie in ihre ersten Sommerferien starten, können Erstklässler schon ausrechnen, dass es da ein Problem gibt. Denn bei durchschnittlich sechs Wochen Jahresurlaub pro Elternteil ist es alle Jahre wieder eine Gratwanderung, die Betreuung der Kinder sicherzustellen. Ein Durchhangeln zwischen Homeoffice, Großeltern und Ferienprogramm - besonders im Sommer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden