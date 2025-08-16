Ferienprogramm und Co.: Wie meistern Eltern in Augsburg den Sommer?

13 Wochen Ferien haben bayerische Schüler pro Jahr. Und wenn sie in ihre ersten Sommerferien starten, können Erstklässler schon ausrechnen, dass es da ein Problem gibt. Denn bei durchschnittlich sechs Wochen Jahresurlaub pro Elternteil ist es alle Jahre wieder eine Gratwanderung, die Betreuung der Kinder sicherzustellen. Ein Durchhangeln zwischen Homeoffice, Großeltern und Ferienprogramm - besonders im Sommer.
Augsburg
