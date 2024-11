Geplante Lesung: Stadt verbietet Rechtsextremist Martin Sellner den Besuch in Augsburg

Vor seinem geplanten Auftritt am Sonntag hat die Stadt Augsburg ein Betretungsverbot gegen den Rechtsextremisten Martin Sellner erlassen. Es gilt für das gesamte Stadtgebiet. Was Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zunächst dem Augsburger Landtagsabgeordnete Cemal Bozoglu (Grüne) mitteilte, bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion auch Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Die Stadt Wien habe Sellner einen entsprechenden Bescheid am Freitag zugestellt. „Die Stadt Augsburg hat zusammen mit den staatlichen Sicherheitsbehörden alle verfügbaren Informationen ausgewertet“, sagte Pintsch. „Darauf aufbauend, haben wir ein Betretungsverbot für das Stadtgebiet erlassen.“

