Am ehemaligen Wienerwald gibt es bald Pizza aus dem Foodtruck

Der ehemalige Wienerwald in Haunstetten an der Inninger Straße/Landsberger Straße steht seit Jahren leer. Seit der Haunstetter Hof das Haus verlassen hat und in sein neues Domizil an der Landsberger Straße gezogen ist, verfällt das Haus zunehmend und ist von einem Bauzaun umgeben. Doch jetzt tut sich etwas auf dem Gelände. Große Banner kündigen an, dass dort künftig „Noah Food Factory“ mit einer Pizzeria vertreten sein wird. Und auch gegenüber, beim ehemaligen Hotel Gregor, haben die Bauarbeiten begonnen.

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wienerwald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Foodtruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis