Beute im fünfstelligen Bereich: Senior übergibt Gold an falsche Ärzte

Ein älterer Mann in Augsburg ist Opfer eines Betrugs geworden. Der Wert der Beute ist enorm. Er liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Der Mann übergab an eine fremde Person Gold. Die Polizei nahm zwischenzeitlich einen 44-jährigen Mann, der mit der Tat in Verbindung stehen dürfte. Zugleich warnt sie vor der neuen Betrugsmasche.

Anruferin meldete sich beim Senioren als Ärztin

Die Tat spielte sich im Augsburger Stadtteil Hochzoll ab. Eine bislang unbekannte Täterin gab sich am Telefon als Ärztin des Universitätsklinikums aus, so die Polizei. Sie schockte den Senior mit der Lüge, seine Tochter sei todkrank und benötige sofort eine lebensrettende Operation. Hierfür sei die Hinterlegung einer Kaution notwendig.

Kurz darauf erschien ein angeblicher Mitarbeiter des Universitätsklinikums bei dem Senior zu Hause. Im festen Glauben, mit dem Gold die geforderte Kaution für die lebensrettende Operation zu leisten, übergab der Senior das vorbereitete Gold an einen Abholer. Dieser flüchtete anschließend.

Das Opfer wurde ein zweites Mal angerufen

Damit nicht genug: Am nächsten Tag meldete sich erneut ein unbekannter Täter bei dem Senior und gab sich als Polizeibeamter aus. Sie vereinbarten ein erneutes Treffen zur Übergabe von Wertgegenständen. Der Senior schöpfte Verdacht und alarmierte die richtige Polizei.

Die Polizei nahm daraufhin einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest, der die Wertgegenstände bei dem Mann abholen wollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den 44-jährigen Mann Haftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Fall wird als neue Betrugsvariante eingestuft. Die Polizei stellt fest, dass sich in den vergangenen Wochen diese Variante des sogenannten „Schockanrufs“ häuft: Täter geben sich dabei gezielt als Ärztinnen und Ärzte aus, um mit einer angeblichen medizinischen Notlage hohe Geldsummen zu erlangen.

Die Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche und gibt folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügern zu schützen: Die Polizei fordert niemals Wertgegenstände von Personen, die angerufen werden. Man soll auch nie Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben.