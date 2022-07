"Das perfekte Dinner" in Augsburg: Das war Tag 4 mit Daniela

Kandidatin Daniela servierte an Tag 4 bei "Das perfekte Dinner" in Augsburg ihre eigenen Lieblingsgerichte. Ob dieser Plan funktioniert hat.

Tag 4 bei " Das perfekte Dinner" in Augsburg könnte man wohl am besten so zusammenfassen: Was für eine Gastgeberin, was für ein Essen, was für ein Grundstück. Kandidatin Daniela aus Lützelburg bei Gablingen überzeugte ihre Konkurrenz auf ganzer Linie. Heißt: beachtliche 37 von 40 möglichen Punkten für die 41-Jährige. Heißt: fast perfekt? Ob Kandidat Günther aus Nordendorf, der am Finaltag kocht, das noch toppen kann?

Den Aperitif servierte die dreifache Mutter in ihrem Garten. Wobei diese Bezeichnung für das großzügige Wiesengrundstück leicht untertrieben ist. Ein kühles Getränk, ein paar Pferde zum Streicheln, ein schier endloser Blick - das kam bei Danielas Gästen an. So auch das Menü der Sprachpädagogin mit dem Motto "Favourites", bestehend aus Danielas Lieblingsgerichten.

"Das perfekte Dinner" in Augsburg: Danielas Menü

Die 41-Jährige aus Lützelburg im Landkreis Augsburg servierte bei "Das perfekte Dinner" als ersten Gang ein Parmesansüppchen mit Ricotta-Ravioli. Ihre Gäste zeigten sich direkt begeistert. Dann räumte Kandidatin Barbara ein: "Ich hätte mich gerne noch mehr auf die Vorspeise konzentriert, aber das war nicht möglich - zu viel Spaß." Es war erneut Günther, der einzige Mann in der Augsburger Dinner-Runde, der seine Mitstreiterinnen an diesem Abend beinahe pausenlos zum Lachen brachte. Gut so, wenn es nach dem 56-Jährigen geht. Denn Lachen sei schließlich "Medizin für die Seele".

Auf die Suppe folgte am Donnerstagabend ein Balsamicobraten vom Rind mit Bärlauch-Risotto - eine Eigenkreation von Daniela. "Ich bin gerne kreativ in der Küche", sagte die durchweg souveräne Gastgeberin vorab. "Perfekt", lautete das spontane Urteil von Günther. Und auch die 24-jährige Theresa, die zuvor noch nie Risotto gegessen hatte, gab sich angetan.

Finale bei "Das perfekte" Dinner in Augsburg mit Günther

Dass das Dessert, bestehend aus Kürbiskernparfait, einer Schokoladentarte und frischen Beeren, "mundete", um es mit den Worten von Danielas Konkurrenz zu sagen, kam dann wenig überraschend.

Ob der 56-jährige Günther aus Nordendorf die Donnerstagskandidatin noch einholen kann? Das sehen Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, dem Finaltag, ab 19 Uhr auf Vox.

Günther Kosick kocht am Finaltag bei "Das perfekte Dinner" in Augsburg. Foto: Anne Eberhard

Das ist "Das perfekte Dinner" auf Vox

Bei "Das perfekte Dinner" auf Vox laden fünf Hobbyköchinnen und -köche zu sich nach Hause ein und servieren ein Dreigänge-Menü. Der gesamte Abend wird von den Mitstreiterinnen und Mitstreitern bewertet: Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Nach jedem Dinner vergeben die Gäste je maximal zehn Punkte. Wer gewinnt, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Woche, wenn jeder gekocht hat. Die Siegerin oder der Sieger erhält ein Preisgeld von 3000 Euro. (fla)

