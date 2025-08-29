„Wären gerne auf dem Plärrer gewesen“: Riesenrad-Betreiber klagt gegen Stadt Augsburg

Viele Jahre war das Riesenrad „Roue Parisienne“ ein fester Bestandteil der Fahrgeschäfte auf dem Augsburger Plärrer. Das Riesenrad mit seinen 36 teils offenen, teils geschlossenen Gondeln war oft auf dem Frühjahrs- und dem Herbstplärrer präsent. Auch an diesem Plärrer wäre der Dortmunder Schausteller Michael Burghard gerne wieder dabei gewesen. Doch er berichtet, dass er vom Marktamt überraschend eine Absage erhielt. Dagegen geht er gerichtlich vor.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riesenrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis