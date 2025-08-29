Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Wären gerne auf Plärrer gewesen“: Riesenrad-Betreiber klagt gegen Stadt Augsburg

Augsburg

„Wären gerne auf dem Plärrer gewesen“: Riesenrad-Betreiber klagt gegen Stadt Augsburg

Das Riesenrad „Roue Parisienne“ war regelmäßig auf dem Augsburger Plärrer präsent. Diesmal erhielt der Betreiber offenbar eine Absage des Marktamts. Dagegen geht er nun gerichtlich vor.
Von Miriam Zissler
    • |
    • |
    • |
    In den vergangenen Jahren war das Riesenrad „Roue Parisienne“ ein fester Bestandteil der Fahrgeschäfte auf dem Plärrer.
    In den vergangenen Jahren war das Riesenrad „Roue Parisienne“ ein fester Bestandteil der Fahrgeschäfte auf dem Plärrer. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Viele Jahre war das Riesenrad „Roue Parisienne“ ein fester Bestandteil der Fahrgeschäfte auf dem Augsburger Plärrer. Das Riesenrad mit seinen 36 teils offenen, teils geschlossenen Gondeln war oft auf dem Frühjahrs- und dem Herbstplärrer präsent. Auch an diesem Plärrer wäre der Dortmunder Schausteller Michael Burghard gerne wieder dabei gewesen. Doch er berichtet, dass er vom Marktamt überraschend eine Absage erhielt. Dagegen geht er gerichtlich vor.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden