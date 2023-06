Warnung der Stufe 3: So hoch ist die Waldbrandgefahr in Augsburg und der Region

In Bayern steigt die Gefahr für Waldbrände. Der Deutsche Wetterdienst hat auch für Augsburg und die Region eine Warnung herausgegeben.

Der Sommer ist in Augsburg und der Region angekommen, das haben die letzten Tage deutlich gemacht. Mit den sommerlichen Gefühlen wächst allerdings auch die Gefahr für Waldbrände. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nun vor einer erhöhten Waldbrandgefahr gewarnt. Die Warnung betrifft auch Augsburg.

Augsburg: Waldbrandgefahr – DWD ruft Warnung vor Waldbränden der Stufe 3 aus

Die trockenen Tage haben ihre Wirkung auf die Natur. Die Trockenheit ist in manchen Regionen bereits gefährlich. So ist es auch in Augsburg und der Region. Der DWD hat für Augsburg in den vergangenen Tagen eine Gefahrenlage der Stufe 3 festgelegt. Aktuell gelten in der Region die Stufen 1 bis 3. In den kommenden Tagen erhöht sich die Waldbrandgefahr. Bis Dienstag herrscht dann eine Gefahrenlage der Stufen 3 bis 4 in der Region Augsburg.

Der Waldbrandindex des DWD kennt fünf Stufen. Die ersten beiden Stufen bedeuten eine "sehr geringe Waldbrandgefahr" und eine "geringe Waldbrandgefahr". Die oberen beiden Stufen beschreiben eine "hohe Waldbrandgefahr" und eine "sehr hohe Waldbrandgefahr".

Die Stufe 3 besagt, dass es eine "mittlere Gefahr" für Waldbrände gibt. Wenn Stufe 3 in Kraft ist, dann dürfen zuständige Behörden Wälder sperren. Wenn das nicht der Fall ist, dürfen die Wälder weiterhin betreten werden. Allerdings ist bei der Nutzung von Parkplätzen in und am Wald Vorsicht geboten. Es dürfen auch keine Grillplätze und öffentliche Feuerstellen genutzt werden.

Regierung von Schwaben ordnet Luftbeobachtung an

Die Regierung von Schwaben ordnet wegen der Trockenheit und akut bestehenden Waldbrandgefahr die Luftbeobachtung an. Das hat die Regierung am Montag mitgeteilt. Es handele sich um eine Maßnahme der vorbeugenden Waldbrandbekämpfung, heißt es in einer Presseerklärung.

Für die Region bedeutet das: Über den Wäldern im Bereich der Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Augsburg und Aichach-Friedberg wird es Flüge der speziell ausgebildeten Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern geben. Sie halten Ausschau nach Brandherden. Die Beobachtung soll in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten stattfinden. In den vergangenen Jahren seien durch diese Maßnahme einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht worden.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Waldbrandgefahr in Bayern: Wie sieht es in anderen Regionen aus?

Am Freitag gelten für einen Großteil von Bayern die Gefahrenstufen 1 bis 2. Vor allem im Südosten ist die Gefahr höher, dort herrscht Stufe 3. In den kommenden Tagen nimmt die Waldbrandgefahr zu. Bereits ab Samstag gilt nahezu im ganzen Freistaat die Stufe 3. Am Sonntag und Montag herrscht im Nordosten Bayerns größtenteils sogar "hohe Waldbrandgefahr" (Stufe 4). Im Nordosten Deutschlands hat der DWD sogar mit der Stufe 5 die höchste Stufe ausgerufen.