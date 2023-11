Waldgebiet des Jahres 2024: Der Forstamtsleiter ist Vater des Erfolgs

Der Stadtwald in Augsburg ist das Waldgebiet des Jahres 2024 in Deutschland. Wie Forstamtsleiter Jürgen Kircher dies beeinflusst hat.

Für die Verantwortlichen in Augsburg, die sich vor Ort um Bäume kümmern, ist es ein toller Erfolg. Der Stadtwald in Augsburg ist von einer Jury bundesweit zum Waldgebiet des Jahres 2024 gekürt worden. Darüber darf man sich zurecht freuen, auch wenn es um den Waldbestand generell nicht zum Besten bestellt ist. Eine solche Anzeichnung mag jedoch Ansporn sein, sich weiterhin für Erhalt und Neupflanzung von Bäumen einzusetzen.

Die Auszeichnung ist eng mit einem Namen in Augsburg verbunden: Jürgen Kircher leitet seit Sommer 2016 die städtische Forstverwaltung. Er ist Chef von rund 50 Beschäftigen - und jetzt sozusagen Vater des Erfolgs. Mit seiner überzeugenden Art hat es der Leiter verstanden, sein Team über einen langen Zeitraum mitzunehmen und zu begeistern. Da spielt sicherlich eine Rolle, dass der Stadtwald ideale Voraussetzungen bietet, um Projekte anzustoßen.

"Waldgebiet des Jahres"-Auszeichnung für Augsburg: Erfolg weckt andere Begehrlichkeiten

Der Erfolg des Stadtwalds weckt andererseits auch Begehrlichkeiten. Der Wunsch nach mehr Grün in Augsburg wird immer wieder geäußert, für viele Bürger steht es aktuell mehr im Fokus als der Stadtwald. Speziell in der Innenstadt besteht in Sachen Bäume Nachholbedarf. Ob es jedoch an jeder Stelle sein muss, steht zumindest infrage. Der Rathausplatz ist ein Standort, dessen künftiges Erscheinungsbild zumindest weiter diskutiert werden sollte. Die jetzt gewürdigte Forstverwaltung, das dem Finanzreferat zugeordnet ist, hat damit nichts zu tun. Das Grün in der Innenstadt liegt in der Verantwortung des Umweltreferats.

