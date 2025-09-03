Walzen, Lärm und Latte Macchiato: Leben mit der Baustelle in der Bismarckstraße

10.30 Uhr auf der Bismarckstraße: Baustellenfahrzeuge rollen über frischen Teer, in der Luft liegen Staub und Baustellengeruch, die Gehwege teilen sich Radfahrer, Rollerfahrer und Fußgänger. Es ist eng, laut, unruhig – und seit zweieinhalb Wochen Alltag im Bismarckviertel. Seit dem 18. August erneuert die Stadt die Bismarckstraße zwischen Theodor-Heuss-Platz und Von-der-Tann-Straße: zuerst die Bushaltestellen, nun die Deckschicht der Fahrbahn. Dafür bleibt die Straße noch bis zum Wochenende komplett gesperrt.

Nicole Habersetzer kommt mit ihrem zehnjährigen Sohn Niclas gerade vom Einkaufen. Sie wohnen in der Neidhartstraße, direkt um die Ecke. „Wir hören den Baustellenlärm schon ab sieben Uhr morgens so laut, dass wir sofort wach sind“, sagt Habersetzer, die nicht nur im Viertel wohnt, sondern dort auch in einem Friseursalon arbeitet. „Unsere Kunden beklagen, dass sie gerade nicht bei uns parken können. Normalerweise haben wir ein paar Stellplätze im Hof und eben direkt an der Bismarckstraße.“

Vor dem Ladencafé „Malzeit“ sitzt Carolin Höfer mit einem Latte Macciato für sich und einer kleinen Milch für ihre 13 Monate alte Tochter. Auch sie ist Anwohnerin. „Ich höre die Arbeiten eh, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich mich auch hier zum Kaffeetrinken in die Sonne setzen“, sagt sie. Sie kann der Baustelle im Herzen des Viertels auch etwas Positives abgewinnen: „Das ist ganz gutes Entertainment für die Kleine – und für mich eigentlich auch“, sagt sie und lacht. Andere Eltern tun es ihr gleich. Gleich mehrere Mütter und Väter verfolgen mit ihren Kindern die Bauarbeiten auf der Straße, während Georg Zinsser den nächsten Cappuccino nach draußen bringt. „Viele unserer Stammkunden aus der Nachbarschaft kommen trotzdem, aber diejenigen, die sonst mit dem Auto kommen, bleiben weg“, sagt der Mitarbeiter des Kaffeefachgeschäfts.

Baustelle in der Bismarckstraße – in der umsatzstarken Sommerzeit

Auch Lena Fuchs, die das Café „Jenny vom Block“ betreibt, spürt die Auswirkungen deutlich. „Und das mitten in den eigentlich umsatzstarken Sommermonaten“, sagt sie. Besonders ärgert sie die Kommunikation der Stadt – und auch die der Stadtwerke, die bereits im Juli direkt vor ihrem Lokal Fernwärmearbeiten durchführten. Zwei Hochzeiten musste sie kurzfristig absagen, drei Tage schließen. Erst eine Woche vor den Arbeiten habe sie davon erfahren. Dieses Mal seien es zwei Wochen gewesen. „Wie soll man da planen? Kommende Woche machen wir Betriebsurlaub – genau dann, wenn die Bauarbeiten fertig sind“, sagt sie und schüttelt den Kopf. „Klar müssen Bauarbeiten sein, aber die Information könnte vorher deutlich besser sein.“ Mittags bleibt ihr Café derzeit geschlossen, nur abends ist geöffnet.

Eugen Kowgar vom Copyshop „Copy-Color“ wenige Meter weiter erfuhr von den Bauplänen zunächst über seine Kunden. „Die offizielle Info kam erst spät, da war ich gerade noch im Urlaub. Jetzt bin ich wieder da – pünktlich zur Baustelle“, sagt er. Weil viele nicht wie gewohnt direkt vor dem Laden parken können, spürt auch er die Einbußen sofort, erzählt er. Auch die Verkäuferinnen der Bäckerei Balletshofer berichten von deutlich weniger Kundschaft.

Im Bismarckviertel stehen noch weitere Bauarbeiten an

Die Bismarckstraße, das Herzstück des Bismarckviertels, ist nur der Auftakt. Ab 8. September starten auf der Alpenstraße Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung zwischen Neidhart- und Stettenstraße. Der Kreuzungsbereich Neidhartstraße/Alpenstraße ist bis Ende September komplett gesperrt, ab Oktober folgt die Vollsperrung bis zur Stettenstraße. Fußgänger werden an den Baustellen vorbeigeleitet, Zufahrten bleiben erhalten, heißt es vonseiten der Stadt. Sie verspricht langfristige Vorteile: leiseres Fahren, mehr Platz für Radler, verbesserte Querungsmöglichkeiten. Die Maßnahme dauert bis Ende Dezember.