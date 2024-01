Warnstreik bei Ihle: Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Bäckereibeschäftigte

Am Donnerstag zwischen fünf und acht Uhr am Morgen haben Beschäftigte von Ihle die Arbeit niedergelegt. Sie fordern gemeinsam mit der Gewerkschaft mehr Geld.

Weil die Tarifverhandlungen im Bäckerhandwerk aus Sicht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bislang nicht den gewünschten Erfolge gebracht haben, wird jetzt zu Warnstreiks in den Betrieben aufgerufen. Am Donnerstag legten die Beschäftigten aus Produktion und Logistik der Landbäckerei Ihle zwischen fünf und acht Uhr am Morgen die Arbeit nieder. Die Aktion, so die Gewerkschaft, war ein Erfolg.

Beschäftigte von Ihle und von anderen Unternehmen kamen am frühen Donnerstagmorgen zusammen, um in einem Warnstreik ihre Forderungen an die Arbeitgeber deutlich zu machen. "Wir waren rund 80 Personen, es herrschte gute Stimmung, die Aktion war ein Erfolg", zieht Laura Schimmel, Geschäftsführerin der NGG Region Schwaben, eine erste Bilanz. Inwiefern der Warnstreik Folgen für Kundinnen und Kunden gehabt hat, könne sie nicht beurteilen. "Wir gehen aber von Nachwirkungen fürs Unternehmen aus."

Die NGG Schwaben fordert ein Lohn-Plus von 380 Euro für alle Tarifgruppen, unabhängig davon, ob die Beschäftigten Backwaren wie Brot, Brötchen und süße Teilchen produzieren oder diese verkaufen. „Es kann nicht sein, dass ein gelernter Bäcker im Bäckerhandwerk fast fünf Euro in der Stunde weniger verdient als ein Bäcker in der Brotindustrie“, so Schimmel. Bei der letzten Tarifverhandlung habe die Arbeitgeberseite ein Angebot in Höhe von 120 Euro für die Produktion und 140 Euro für den Verkauf vorgelegt. "Das Angebot der Arbeitgeberseite ist ein Hohn für alle Beschäftigten im Bäckerhandwerk. In Anbetracht der Inflation machen die Beschäftigten mit dem Angebot der Arbeitgeberseite Reallohnverlust."

Kritik der NGG: Umsätze der Bäckereien steigen, aber die Löhne nicht

Brot und Backwaren zählen laut NGG immer noch zu den beliebtesten Nahrungsmitteln der Deutschen. Durchschnittlich, so die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, aß zuletzt jeder Bundesbürger jährlich rund 83 Kilo Backwaren. "Das schlägt sich auch in den Umsätzen der Betriebe nieder, die sich in den letzten Jahren stark erhöht haben und heute deutlich über dem Vor-Corona-Niveau liegen", so Schimmel.

Die nächste Lohnverhandlung findet am 23. Januar statt. Vorher wolle man mit den Warnstreiks ein entsprechendes Zeichen setzen. Die Landbäckerei Ihle, eine der zehn größten deutschen Backbetriebe, ist dabei nicht das erste Unternehmen, in dem Warnstreiks laufen. Auch bei der Hofpfisterei in München und EDNA International in Wollbach gab es bereits Arbeitsniederlegungen.

Lesen Sie dazu auch