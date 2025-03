Am Freitag werden städtische Kitas in Augsburg bestreikt

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben für Freitag zum Warnstreik in den städtischen Kindertagesstätten aufgerufen. Wie die Stadt mitteilt, gibt es derzeit keine Informationen darüber, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich am Streik beteiligen werden. Allen Familien, deren Kinder in einer städtischen Kita betreut werden, wird daher geraten, eine alternative Betreuung zu organisieren. Die Einrichtungen informieren die Eltern kurzfristig über die Eltern-App und über Aushänge in den Kitas. Die Stadt bittet die Familien, sich bei der jeweiligen Kita-Leitung zu erkundigen, ob voraussichtlich ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann. (klijo)

