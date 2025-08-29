Vom Schatz zum Ladenhüter: Augsburger Antiquitätenhändler kämpfen ums Überleben

Das kann man so argumentieren, aber ob das wirklich so ist? Ich glaube die jüngere Generation ist einfach mir weniger Krempel zu Frieden. Wenn ich bei älteren in der Wohnung bin, immer das gleiche Bild: jede Ecke vollgestellt mit Figürchen; Puppen, Vasen, etc. Oft findet man gar kein Platz seine Sachen irgendwo abzulegen. Ich sitze gerade bei meiner Mutter beim Sonntagsfrühstück. Auf der Fensterbank: ein Kerzenständer mit 3 Kerzen, eine dekorative Stumpenkerze, eine leere Kristallvase, zwei Vasen mit Dekosteinen und eine Blumenvase. Ich, eine Generation jünger, habe auf meiner Fensterbank entweder nichts oder eine Blume. Dieser ganze Krempel macht mich weder glücklich noch hat er eine Funktion.