Vom Schatz zum Ladenhüter: Augsburger Antiquitätenhändler kämpfen ums Überleben

Zierliche Silberketten mit Steinen von tief fliederfarbenem Amethyst über strahlend hellblaues Aquamarin bis hin zu tiefblauem Lapislazuli. Geschwungene Broschen und Armbänder mit Beeren-Dekor. Weiter hinten im Laden eine chinesisch anmutende Vase mit goldfarbigem Dekor. Hinter all diesen Dingen taucht Renata Debinska auf. Sie ist seit vielen Jahren Inhaberin des Antiquitätengeschäfts „Antikolorum“. Doch während der Handel mit alten Schätzen früher gewinnbringend war, haben sich die Bedingungen zu Ungunsten der Antiquare verändert. Ein Besuch.
Augsburg
Die Gesellschaft hat sich verändert! Früher ging man zum Stammtisch ins Gasthaus, war in Vereinen und in der Feuerwehr, spielte ein Musikinstrument und ging zur Arbeit. Heute kommuniziert man nur über das Smartphone, Gasthäuser müssen zu viele Abgaben zahlen , man "arbeitet" bei einer Behörde und schiebt Papier hin und her. Die Kinder wachsen bei "alleinerziehenden Müttern" auf und es besteht kein Interesse mehr an Bildung oder "Klavierspielen"...Kein Interesse mehr für Kunst und man lebt zwischen Wrg-Werf Ikea Möbeln.
Vielleicht dauert es noch etwas und die Generation der 20-30 Jährigen wird Sachen die nicht aus Plastik und zum Wegwerfen produziert worden sind, zu schätzen wissen. Auf dem Flohmarkt in Türkheim sah ich eine Gruppe junger Frauen die ganz narrisch auf alte Blechschilder, von längst nicht mehr erhältlichen Produkten, waren. Auch Schallplatten werden wieder erstanden. Gute Antiquitäten kosten allerdings etwas, dafür passen Türen, das Holz ist nicht diletantisch bemalt wie bei so manchen Stücken in den Kleinanzeigen. Herrgottsschnitzereien dürften allerdings ihre Lebensdauer erreicht haben.
Man sollte vielleicht auch Mal berücksichtigen, dass durch die derzeit miese Wirtschaftslage mit nur geringen Aussichten auf Besserung, der frei verfügbare Mittelrahmen für die Bürger ständig kleiner wird. Ich z.Bsp.: miste meine Hütte regelmäßig und entsorge nicht mehr gebrauchte Gegenstände insb . auch Staubfänger, die nur herum stehen.
Für das nachlassende Interesse an Antiquitäten gibt es zwei nachvollziehbare Gründe: 1. Eine auf Optimierung basierende Gesellschaft hat keine Zeit und keine Liebe an alten Dingen. 2. Die heutigen Wohnungen sind einfach zu klein dafür. --- Es gibt schon einen Markt für Antiqutitäten, aber der ist irgendwo bei einem Klientel mit sehr hohen Jahresgehältern oder zumindest überdurchschnittlich viel Wohnfläche angesiedelt. Diese Leute picken sich aber auch nur die Rosinen raus: Dinge die nicht nur alt sind, sondern auch einen Anlagewert besitzen.
Das kann man so argumentieren, aber ob das wirklich so ist? Ich glaube die jüngere Generation ist einfach mir weniger Krempel zu Frieden. Wenn ich bei älteren in der Wohnung bin, immer das gleiche Bild: jede Ecke vollgestellt mit Figürchen; Puppen, Vasen, etc. Oft findet man gar kein Platz seine Sachen irgendwo abzulegen. Ich sitze gerade bei meiner Mutter beim Sonntagsfrühstück. Auf der Fensterbank: ein Kerzenständer mit 3 Kerzen, eine dekorative Stumpenkerze, eine leere Kristallvase, zwei Vasen mit Dekosteinen und eine Blumenvase. Ich, eine Generation jünger, habe auf meiner Fensterbank entweder nichts oder eine Blume. Dieser ganze Krempel macht mich weder glücklich noch hat er eine Funktion.
