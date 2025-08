Warum bekommt die Stadt das Müllproblem nicht in den Griff?

Ein wenig wirkt es an diesem Vormittag, als hätte der Reinigungsdienst beim Saubermachen der Bahnhofstraße nicht ordentlich gearbeitet. Quer über den Gehweg verstreut findet man in unregelmäßigen Abständen mal links einen Pappteller, dann rechts den leeren Getränkebecher, direkt vor einem ein Bonbonpapierchen oder eine Zigarettenkippe. Es ist nicht wirklich schmutzig, aber irgendwie wirkt es schlampig. Augsburgs Innenstadt habe ein Müllproblem, sagten zuletzt Anwohner sowie Bürgerinnen und Bürger gegenüber unserer Redaktion. Das mache die Stadt unattraktiv - für Einheimische wie Touristen. Die Diskussion um zu viel Müll in Augsburg ist dabei alles andere als neu, sie läuft bereits seit vielen Jahren. Die Stadt bekommt das Problem offenbar nur mäßig in den Griff. Doch nicht nur die Stadt ist in der Pflicht, sagen Beteiligte.

