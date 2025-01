Eine Welt für sich: Warum der Modepark am Innenstadtrand immer noch funktioniert

Die wabenartige Fassade erinnert ein wenig an die Allianz Arena in München. An dem auffälligen, weißen Gebäude in der Lechhauser Straße fahren täglich viele Menschen im Auto, Bus oder in der Straßenbahn der Linie 1 vorbei. Es befindet sich zwischen Jakobertor und Lechbrücke. Aber nicht jeder der Vorbeifahrenden war auch schon drin. Dabei lockt der Modepark Röther vor allem Stammkunden an. Was hat es mit dem Modepark auf sich? Und, profitiert auch der Einzelhandel in der nahegelegenen Innenstadt von seinen Besucherinnen und Besuchern? Antworten finden sich bei einem Rundgang im Center am Samstagmittag.

Ina Marks