Geschichten in Gold und Platin: Was die Eheringe von Goldschmied Martin Larsen besonders macht

Es war ein windiger Abend und der Wind wehte Blätter zu einem Wirbel zusammen, als Oliver seine Annika zum ersten Mal küsste. Eine Szene, die das Paar wohl nie vergessen wird. Auch deshalb nicht, weil sie sie immer bei sich tragen: Auf den Eheringen der beiden sind ein stilisierter Wirbel und ein Blatt eingraviert. „Meine Eheringe erzählen Geschichten, verbindende Erlebnisse, an die sich das Paar gerne erinnern möchte“, sagt der Augsburger Goldschmied Martin Larsen, der seine kleine Werkstatt in der Altstadt, gleich neben einer Eisdiele hat. Seinen Beruf, sagt er, wollte er eigentlich nie ergreifen.

Der Däne Martin Larsen ist auf der Ostseeinsel Lolland aufgewachsen - eine Insel, die als die dänische Kornkammer bezeichnet wird. Seine Eltern waren Goldschmiede in einer Stadt mit 5000 Einwohnern - einer Umgebung, die Larsen bald zu eng wurde, wie er erzählt. Goldschmied wollte er eigentlich nie werden, sagt er - weshalb er erst einmal Maschinenbau studierte. Ein Aufenthalt in Bergamo in Italien bei einem befreundeten Goldschmied veränderte seine Haltung. „Ich habe dort mitgearbeitet und es hat mir viel Spaß gemacht“, erinnert sich der 63-Jährige. Zur Ausbildung ging er 1985 nach Ulm, wo ein Onkel die Goldschmiede Ehinger-Schwarz führte. „Ich bekam dann das Angebot, die Filiale in Augsburg zu übernehmen, so bin ich in die Stadt gekommen.“ Ringe im Akkord für seinen Onkel anzufertigen, erfüllten den jungen Goldschmied ebenfalls nicht, sodass er schließlich den Schritt in die Selbständigkeit wagte.

Der Augsburger Goldschmied stellt den Paaren viele Fragen

„Das Schöne an Augsburg ist, dass man hier als Spezialist sein Auskommen findet“, sagt Larsen. Wer ihn in seiner Werkstatt besucht, muss viel Zeit mitbringen - und bekommt dafür auch ganz besondere Ringe. „Ich stelle Fragen, viele Fragen, auch sehr persönliche“, sagt der Goldschmied. „Es bleibt ja alles unter uns“, ergänzt er und lacht. Er möchte die Geschichten der Paare hören, die er dann in den Ringen verewigt.

„Das hier ist ein Paar, bei dem die Braut drei Kinder und ein Pferd mit in die Ehe brachte“, sagt Larsen und zeigt einen Ring, in dem drei kleine Menschlein und ein Pferd eingraviert wurden. Den Ring trägt der Ehemann - seine Frau hat ein Segelboot und ein Kreuz in ihrem Ring. Das Boot hat ihr gläubiger Gatte mit in die Familie gebracht.

Larsen fertigt am liebsten unterschiedliche Ringe an, die aber ein verbindendes Element haben. „Die Farbe ist sehr wichtig - ich verwende Platin, Paladium und Gold in verschiedenen Tönungen“, sagt der Schmied. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und das darf man auch an den Ringen sehen“, findet er. Allerdings verwendet er nur Metalle, die sich nicht verändern - schließlich trägt man die Ringe möglichst das ganze Leben. Deshalb fräst er die Ringe auch an seiner Drehbank aus einem Stück Metall, um sie fugenlos und damit besonders haltbar zu machen. Verbindendes Element kann beispielsweise ein Herz sein, das auf einem Ring beginnt und sich auf dem anderen fortsetzt.

GPS-Daten und ein Herz zieren ein besonderes Paar Eheringe

Ein Landwirt hat sich für seinen Antrag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er pflanzte ein ganzes Feld in Form eines Herzens und lud die Angebetete dann zur gemeinsamen Ballonfahrt. Die GPS-Daten des Feldes und ein gemeinsames Herz zieren heute die Eheringe des Paares.

Nicht nur vor der Trauung wenden sich Paare an Larsen. „Viele junge Paare haben wenig Geld und deshalb billige Ringe“, weiß er. Deshalb kommen sie Jahre später zu ihm und lassen sich individuelle Ringe anfertigen. „Ich nehme dann gerne ein kleines Stück aus den alten Ringen und arbeite das beispielsweise als kleine Kugel ein“, berichtet er. Und auch „fremde Ringe“ bekommen ihre besondere Geschichte durch Larsen.

Wolfgang und Anja haben auf Ibiza geheiratet und ihre Eheringe auf einem Hippiemarkt erstanden. „Wir haben unser eigenes Logo - einen Wolf und eine Hexe“, erzählt Anja und zeigt einen Motorradhelm, auf dem die Piktogramme zu sehen sind. Zurück in Augsburg ließ das Paar seine Ringe überarbeiten und trägt sein persönliches Logo nun auch am Finger.

Larsen liebt seine Arbeit. „Ich denke, wenn man das tun darf, was einem liegt, ist man auch besonders gut im Beruf“, sagt er. „Die Arbeit an den Ringen ist sehr aufwendig - aber ich nehme mir gerne die Zeit, wenn ich damit etwas Außergewöhnliches schaffen kann.“

