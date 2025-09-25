Warum die Augsburgerstraße in München gar nicht nach Augsburg benannt ist

Reisende aus Augsburg können in 127 deutschen Städten und Gemeinden auf eine ihrer Heimatstadt gewidmeten Straße treffen. In der Bundeshauptstadt Berlin findet man sogar zwei „Augsburger Straßen“ und dazu einen „Augsburger Platz“. Eine der beiden „Augsburger Straßen“ liegt in bester Lage nahe dem Kurfürstendamm und gibt einem U-Bahnhof seinen Namen. In München wird man aber auf eine falsche Fährte gelockt. Die bayerische Landeshauptstadt besitzt zwar eine „Augsburgerstraße“ unweit vom Sendlinger Tor in der Ludwigsvorstadt. Das Zusammenschreiben des Namens zeigt jedoch an, dass diese Straße nicht nach der Stadt Augsburg benannt worden ist, sondern nach einer Person.
Ein gewisser Josef Palmberger, der einst dort gewohnt hatte und „Augsburger“ genannt wurde, gab im Jahr 1894 der Straße ihren amtlichen Namen. Inoffiziell ist diese Bezeichnung bereits ab den 1820er-Jahren im Gebrauch gewesen. Palmberger, ein gebürtiger Augsburger, war anfangs des 19. Jahrhunderts tagtäglich als Bote zwischen München und Augsburg unterwegs. Befragt man heutzutage Bewohner und Geschäftsleute in der schmalen, 210 Meter langen „Augsburgerstraße“, meinen die meisten, dass ihre Straße der Stadt Augsburg gewidmet sei. Ein älteres Ehepaar trifft man, das aus einer Stadtteilchronik die wahre Bedeutung dieses Straßennamens kennt. Die etwas trostlose „Augsburgerstraße“ mit ihren 21 Anwesen mit Läden, Büros, Praxen und Wohnungen kann nur wenig Geschichte vorweisen. So war das erste Münchner Eichamt im Jahr 1894 auf dem Grundstück mit der Hausnummer 3 errichtet worden. Das vom renommierten Stadtbaumeister Hans Grässel entworfene Gebäude wurde allerdings im Krieg zerstört.
Hunderte der rund 6800 Straßen und Plätze in München heißen nach bayerischen Städten und Gemeinden. Nur Augsburg als drittgrößte bayerische Stadt ist also nicht vertreten. Dies trug auch dazu bei, dass die Stadt Augsburg erst im Jahr 1964 eine Straße nach der Landeshauptstadt benannte. Allerdings ist diese „Münchner Straße“ keine übergeordnete Verbindung, sondern sie erschließt das südlichen Hochzoll.
Die meisten Nachbargemeinden haben eine „Augsburger Straße“
Klar, dass die meisten Augsburger Nachbargemeinden mit einer „Augsburger Straße“ aufwarten können. Es sind vorwiegend die Ausfallstraßen in Richtung Augsburg, wie in Friedberg, Gersthofen oder Bobingen. Die Stadt Augsburg besitzt bekannterweise selber eine „Augsburger Straße“. Diese Hauptverkehrsachse von Pfersee durfte bei der Eingemeindung im Jahr 1911 ihren Namen behalten. Jedoch schon bald wurde die Sinnhaftigkeit einer „Augsburger Straße“ in Augsburg hinterfragt. Es folgten immer wieder Umbenennungsanträge, die teilweise nur knapp im Stadtrat scheiterten. So standen entsprechend dem jeweiligen Zeitgeist auch eine Zeppelinstraße, eine „Straße der SA“ und eine Washingtonstraße zur Abstimmung. Heute schätzen die Pferseer ihre „Augsburger Straße“ als lebendigen Einkaufs- und Begegnungsort.
Ein ähnliches Straßennamen-Schicksal, wie Augsburg in München, hat Nördlingen in Augsburg erlitten. Die „Nördlingerstraße“ im Oberhauser Hettenbachviertel wurde 1908 nicht nach der Stadt Nördlingen benannt, sondern nach einer Augsburger Kaufmannsfamilie namens Nördlinger. Deshalb schreibt man diesen Straßennamen wie die „Augsburgerstraße“ in München zusammen.
Die längste Augsburger Straße dürfte die Augsburger Straße in Stuttgart sein, welche über 772 Hausnummern verfügt und über 4km lang ist.
Wer oder was ist ein München?
Das kann die heilige Landeshauptstadt und selbsternannte "Weltstadt" schon ab, wenn mal ein paar kritische Stimmen kommen. Das ist doch die Aufgabe von uns Augsburgern, die östlichen Nachbarn ein bisschen vom hohen Ross zu holen :)
Wenns den Kleineren gut tut, den Großen eine lange Nase zu zeigen, sei's drum. Dann haben die Kleineren auch ein bisschen Spaß, wenn sie schon sonst nichts zum Lachen haben.
Na, da hat doch ein AZ-Redakteur wieder einen Grund gefunden, sich an München abzuarbeiten - gehört ja langsam zum guten Ton in der Augsburger Presse. Ich bin mal gespannt, wann den AZ-Redakteuren das mittlerweile langweilige München-Bashing selbst mal zu langweilig wird. Aber scheinbar gibts aus Augsburg nichts Wichtigeres zu vermelden als eine solch kindische Lappalie.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden