Warum ein Sternekoch in Augsburg mit einem Partner eine Bäckerei eröffnet

Augsburg

Eine Bäckerei wie keine andere: Moritz Zeising und Sternekoch Benjamin Mitschele eröffnen Geschäft

In der ehemaligen Teppichgalerie in der Zeuggasse gibt es künftig ein besonderes Konzept. Der Fokus liegt auf wenigen Produkten. Ideen haben die Partner aber viele.
Von Miriam Zissler
    Im November soll die „via bakery“ in der Zeuggasse fertig sein. Dann bieten dort Moritz Zeising (rechts) und Benjamin Mitschele unter anderem Sauerteigbrot an.
    Im November soll die „via bakery“ in der Zeuggasse fertig sein. Dann bieten dort Moritz Zeising (rechts) und Benjamin Mitschele unter anderem Sauerteigbrot an. Foto: Peter Fastl

    In der Teppichgalerie von Kröll & Nill in der Zeuggasse 9 gab es bislang handgefertigte Teppiche. Ende 2023 begann in dem großen Verkaufsraum der Abverkauf, dann stand der Laden leer. Nun gehen Handwerker in dem Geschäft ein und aus. Ab November sollen dort wieder Produkte verkauft werden, die auf Handarbeit beruhen. Moritz Zeising, bekannt von Carls Hofbäckerei, und Sternekoch Benjamin Mitschele eröffnen dort ihre Bäckerei „via bakery“. Ihr Konzept unterscheidet sich von dem anderer Bäckereien.

