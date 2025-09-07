Eine Bäckerei wie keine andere: Moritz Zeising und Sternekoch Benjamin Mitschele eröffnen Geschäft

In der Teppichgalerie von Kröll & Nill in der Zeuggasse 9 gab es bislang handgefertigte Teppiche. Ende 2023 begann in dem großen Verkaufsraum der Abverkauf, dann stand der Laden leer. Nun gehen Handwerker in dem Geschäft ein und aus. Ab November sollen dort wieder Produkte verkauft werden, die auf Handarbeit beruhen. Moritz Zeising, bekannt von Carls Hofbäckerei, und Sternekoch Benjamin Mitschele eröffnen dort ihre Bäckerei „via bakery“. Ihr Konzept unterscheidet sich von dem anderer Bäckereien.

