Warum sollten Augsburger Schüler nicht beim Putzen helfen?

Die Stadt Augsburg ist mit ihren schulischen Immobilien finanziell hoffnungslos überfordert. Turnhallen sind geschlossen, Toiletten stinken, Schulhöfe wurden gesperrt und Fenster über Monate nicht geputzt. Die Liste der Mängel, die am Mittwochabend im Rahmen der Live-Diskussion „Darüber spricht Augsburg“ unserer Redaktion von Lehrkräften und Elternvertretern aufgezählt wurde, ist lang. Die Hoffnung, dass die Stadt sie in absehbarer Zeit abarbeiten wird, geht gegen Null.

Die Lage, das muss man zur Ehrenrettung der Stadt Augsburg sagen, ist nicht nur hier schlecht. In ganz Deutschland kommen Kommunen mit Instandhaltung und Reinigung ihrer Schulgebäude nicht mehr hinterher. Vor diesem Hintergrund wurden zuletzt Forderungen lauter, Schüler, Lehrer und Eltern einzubinden und sie Klassenzimmer oder Toiletten selbst reinigen zu lassen. Eine Idee, die gar nicht so abwegig ist.

In Hessen putzen Schüler gegen ein Taschengeld ihre Klassenzimmer selbst

Thomas Körner-Wilsdorf, Lehrer am Augsburger Holbein-Gymnasium, berichtete am Rand der Diskussion von einer Schule in Hessen, die nur noch Gänge, Toiletten und Fenster von professionellen Firmen putzen lässt. Für die Klassenzimmer sind dort die Schüler zuständig. Das Geld, das die Kommune dadurch spart, fließt an die Schule, zum Teil sogar als Taschengeld an die Kinder, die mit anpacken. Auch am Holbein-Gymnasium gibt es ähnliche Projekte. Körner-Wilsdorf weiß: Was durch diese gemeinsame Arbeit entsteht, wird höher geschätzt und länger vor Vandalismus bewahrt.

Die Forderung, Schülern, Eltern und Lehrern mehr Verantwortung für die Schulgebäude zu übertragen, mag unorthodox klingen. Denn natürlich ist es ureigenste Aufgabe der Kommunen, Kindern ein sauberes Lernumfeld bereitzustellen. Doch wo die öffentliche Hand dazu nicht in der Lage ist, bleiben nur zwei Möglichkeiten: sich zu beklagen und die Situation weiter zu ertragen, oder - so möglich - manche Probleme selbst zu beseitigen. Auch wenn das langfristig nicht bedeuten kann, dass die Stadt aus ihrer Pflicht entlassen wird.