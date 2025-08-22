Ein Badeort mit Vergangenheit: Was das Naturfreibad in Haunstetten so attraktiv macht

36 Grad. Die Sonne sticht unbarmherzig. Eigentlich ist man auf das Schlimmste in der Ferienzeit vorbereitet, bevor man zum Ortstermin das Naturfreibad in Haunstetten besucht. Das geistige Auge sieht Menschenmassen, die Wasser und Liegewiesen bevölkern sowie eine johlende, fröhliche Kinderschar, die das Bad zum Tollhaus machen. Doch gleich beim Betreten des Geländes sind sämtliche Klischees verschwunden und man ist angenehm überrascht. Auf dem gepflegten Gelände, wo etliche Bäume viel Schatten spenden, sind die Badegäste großzügig verteilt.

Das Naturfreibad in Haunstetten ist eine Wohlfühloase. Michael Wolf ist als gebürtiger Haunstetter schon lange mit dem Freibad verbunden. Er begleitete anfangs seine Eltern. Braun gebrannt und mit einem kühlen Weizen am Tisch erzählt Wolf: „Das haben damals noch die amerikanischen Besatzer ausgehoben.“ Das müsse im Jahr 1958 gewesen sein, schiebt der 53-Jährige hinterher. Das Bad selbst wurde am 3. Juli 1960 mit einem Festakt vor fast 14.000 Gästen eröffnet.

Das Freibad in Haunstetten hat eine bewegte Vergangenheit. Anfangs wurde es von der Stadt Haunstetten betrieben. Nach der Eingemeindung im Jahr 1972 ging die Verantwortung an die Stadt Augsburg und das zuständige Bäderamt. Um das Naturfreibad vor der drohenden Schließung zu retten, wurde im Jahr 2010 der Verein Naturfreibad Haunstetten gegründet. Seither betreibt der Verein das Bad in Eigenregie. In der Verantwortung der Stadt Augsburg stehen Familienbad, Bärenkellerbad, Fribbe und das kleine Bad in Lechhausen.

Vorsitzender Thomas Riedle ist stolz, was dem Verein in den Jahren gelungen ist. Durch Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder oder Spenden habe man über 2,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Vieles wurde in Eigenleistung hergestellt. „Heute sind wir schuldenfrei“, meint Riedle. Als gelernter Metzger und Koch aus dem Allgäu leitet der 64-Jährige den Kiosk im Bad.

Von dem Gastro-Angebot schwärmen Besucher. „Das ist kein 0815-Kiosk. Da kommen auch viele Rentner zum Mittagstisch“, so der 62-jährige Klaus Sandner, der vom benachbarten Univiertel seit über zehn Jahren das Naturfreibad besucht. Sandner und Wolf zählen auf, was es außer Pommes Frites, Wurst und Fischsemmeln so gibt: „Rouladen, Gulasch oder Schweinebraten. Und immer zu zivilen Preisen.“

Auch an diesem Tag gibt es besondere Angebote. Ein gegrilltes Halsgrat mit Pommes und Zwiebel für 9,50 Euro oder ein Chili con Carne mit Semmel für 8,50 Euro. Gerlinde Ruditz kommt ins Naturfreibad seit „ewigen Zeiten“ zum Schwimmen. „Es ist nie so proppenvoll, es ist eine gepflegte Anlage und man kann unheimlich toll schwimmen. Es ist kein Chlor im Wasser, nur Fische und alles naturbelassen“, zählt die 68-jährige die Vorzüge auf.

Aber nicht nur Erwachsene fühlen sich hier wohl. „Für die Kinder wurde und wird hier sehr viel getan. Hier sind nicht nur Kinderspielplätze. Es gibt auch einen eigenen Wasserspielplatz“, so Wolf, der früher Mitglied der Wasserwacht war und heute immer noch ehrenamtlich tätig ist.

Renate Fried kommt aus Göggingen ins Haunstetter Naturfreibad. Foto: Peter Fastl

Für Renate Fried, die vor kurzem pensioniert wurde, gibt es nichts Schöneres im Sommer als das Naturfreibad. „Ich komme jetzt seit 20 Jahren hierher. Von Göggingen aus kann ich gemütlich mit dem E-Bike hierherfahren.“ Auch sie besitzt eine Saisonkarte für das Bad, das vom 1. Mai bis zum 30. September geöffnet ist. „35 Euro kostet die Karte. Das kann man schon zahlen“, sagt Renate Fried. Sie lobt vor allem die Sauberkeit auf der Anlage. Aber selbst bei schlechtem Wetter könne man es aushalten. „Zum Essen komme ich auch her, wenn es regnet. Der Kiosk hat ja eine schöne überdachte Terrasse“, so Klaus Sandner.

Ralf Rauch agiert als Aufsicht im Naturfreibad Haunstetten

Vor einem kleinen Aussichtsturm, der mittig auf der Anlage steht, sitzt Ralf Rauch. Er ist an diesem Tag eingeteilt als Badeaufsicht. Während der Woche wacht eine Badeaufsicht über das Gelände und am Wochenende dann die Wasserwacht. Rauch ist ausgebildeter Rettungsschwimmer und als Minijobber angestellt. „Wegen des Geldes macht das hier aber keiner. Im vergangenen Monat als es fast nur pausenlos geregnet hat, war ich nur zweimal hier“, sagt Rauch.

Ralf Rauch macht im Naturfreibad Haunstetten Badeaufsicht. Foto: Peter Fastl

Seine Wache findet er, sei gut ausgestattet: „Wir haben einen Defibrillator, Sauerstoff und einen Notfallrucksack.“ Aber Gott sei Dank kamen diese Dinge bisher nicht zum Einsatz. Rauch schüttelt den Kopf: „Toi, toi, toi. Einen Notfall werden wir hier hoffentlich nie haben. Ab und zu helfen wir bei einem Insektenstich.“

Naturfreibad Haunstetten: Sicherheitsdienst wird nicht benötigt

Allerdings, so Rauch, helfen er und seine Kollegen auch beim Aufräumen oder kümmert sich um zurückgelassenen Müll. Froh ist Rauch, dass im Naturfreibad keine Security benötigt werde wie in manch anderen Bädern in Deutschland: „Hier ist alles noch im Rahmen. Meist sind hier sehr freundliche Leute und eine ruhige Klientel“, hat Rauch festgestellt. Michael Wolf, seine Partnerin Annette Schulz und Klaus Sandner suchen derweil eine Erfrischung im Wasser. Wolf erteilt eine Absage an alle Badeorte dieser Welt: „Im Winter verreise ich sehr gern, aber meinen Sommerurlaub verbringe ich hier.“

Info Das Naturfreibad Haunstetten hat für Mitglieder ab 7 Uhr geöffnet, ansonsten geht der Betrieb von 9 bis 20 Uhr. Einzelpersonen zahlen 4,50 Euro, für Kinder/Jugendliche von sechs bis 15 Jahren sind drei Euro fällig, Senioren ab 65 Jahren zahlen ebenfalls drei Euro.