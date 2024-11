Was geschieht mit dem Alten Rathaus Göggingen?

Was geschieht eigentlich mit den Räumen der Stadtteilbücherei im Alten Rathaus, wenn die Einrichtung in den Milchhof zieht? Auf eine Anfrage von CSU und Grünen im Augsburger Rathaus hat jetzt die Verwaltung ihre Einschätzung für eine Nachnutzung des zentralen Gebäudes in Göggingen abgegeben.

Die Stadträte wollten unter anderem wissen, ob es vonseiten der Vereine vor Ort Interesse an einer Raumnutzung gibt und welche finaziellen Auswirkung das auf den städtischen Haushalt beispielsweise durch nötlige Umbauarbeiten haben wird.

Wenn alles planmäßig verläuft, soll der Neubau des ehemaligen „Milchhofs“ in Göggingen wohl frühestens im Spätsommer 2025 bezugsfertig sein. Dann wird auch die Stadtteilbücherei aus dem Alten Rathaus umziehen. Perspektivisch entstünden damit Raumkapazitäten für alternative Nutzungen im 1. Obergeschoss der Immobilie mit etwa 200 Quadratmetern Nutzfläche, so die Bauverwaltung.

Es gab bereits Gespräche zwischen der ARGE und der Stadt Augsburg

In diesem Zusammenhang hätten in der Vergangenheit, zuletzt im Jahr 2023, bereits Gespräche zwischen der Stadt Augsburg und der ARGE Göggingen hinsichtlich der künftigen Nutzung der frei werdenden Räumlichkeiten im Alten Rathaus stattgefunden, schreibt die Stadt. Damals sei vereinbart worden, dass seitens der ARGE Göggingen ein Vorschlag eines künftigen Nutzungskonzepts der Räumlichkeiten in dem genannten Gebäude unter Einbeziehung der ebenfalls zu Vereinszwecken genutzten städtischen Objekte „Klausenberg 5 a“ sowie gegebenenfalls dem. „Römerturm“ oder auch im Bereich des Hallenbades erstellt werden solle, um möglichst ganzheitliche Synergieeffekte im Stadtteil abzubilden.

Gemeinsames Ziel solle es sein, eine optimierte Auslastung aller zur Verfügung stehender Räumlichkeiten zu ermöglichen und damit verbesserte Nutzungsmöglichkeiten für die verschiedenen Vereine zur Verfügung zu stellen. In diesem Zuge biete es sich bei entsprechenden Bedarfen daher an, auch die frei werdenden Räume der Stadtteilbücherei in eine künftige Nutzung durch Gögginger Vereine miteinzubeziehen.

Es sei allerdings davon auszugehen, dass im Alten Rathaus aufgrund der Nutzungsdauer und des baulichen Zustands des Gebäudes bauliche Maßnahmen notwendig würden. Mögliche Themen seien etwa der Brandschutz und die Barrierefreiheit. „Vorgesehen ist nach Freimachung der Räumlichkeiten daher zunächst eine Bestandsaufnahme des Bauzustandes, um die Grundlagen für eine künftige Nutzung zu ermitteln. Für die weitere bedarfsgerechte Planung inklusive Anmeldung benötigter finanzieller Mittel eines Umbaus beziehungsweise einer Sanierung müssen selbstverständlich noch die detaillierten Nutzeranforderungen abgestimmt werden“, so die Bauverwaltung weiter.