Bilanz des Augsburger Unternehmens WashTec für 2024 fällt gemischt aus

Das Augsburger Unternehmen WashTec AG, Entwickler und Hersteller von Fahrzeugwaschanlagen, hat seine Bilanzzahlen für 2024 veröffentlicht. Demnach lag der Umsatz bei 476,9 Mio. Euro und damit 2,6 Prozent unter dem Vorjahr. Während der Absatz neuer Anlagen in Nordamerika rückläufig war, konnte das Segment Europa leicht zulegen. Das EBIT - der Gewinn vor Zinsen und Steuern - stieg trotz des Umsatzrückgangs auf 45,5 Mio. Euro (Vorjahr: 41,9 Mio. Euro), die EBIT-Marge verbesserte sich auf 9,5 Prozent.



„Wir konnten unseren operativen Gewinn in einem herausfordernden Marktumfeld deutlich steigern“, erklärte WashTec-Vorstandsvorsitzender Michael Drolshagen. Zudem habe man wichtige Maßnahmen zur Zukunftssicherung eingeleitet. Unter anderem werden Teile der Produktion nach Tschechien verlagert und in den Standort Augsburg investiert.



Für 2025 erwartet WashTec ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine überproportionale EBIT-Steigerung. Die Hauptversammlung findet am 13. Mai statt, die Dividende soll 2,40 Euro je Aktie betragen. (AZ)

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis