Interaktive Karten: Wie steht es ums Wasser in Bayerisch-Schwaben?

Von Laura Gastl - vor 47 Min. Artikel anhören Shape

Das aktuelle Wetter beeinflusst Flusspegel und Grundwasser auf diverse Weise. Knapp wird es inzwischen auch in unserer Region. Doch es gibt lokale Unterschiede.

Die Gemeinde Burggen (Landkreis Weilheim-Schongau) hat etwa 1700 Einwohnerinnen und Einwohner, keine eigene Trinkwasserquelle und nun ein Problem. Sie bezieht Wasser aus dem Brunnen des benachbarten Ortes Ingenried. Doch seit 2018 hat sich der niedrige Stand in dem Brunnen nicht mehr erholt, das Wasser wird knapp. Jetzt hat Burggens Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf ein Schreiben herausgegeben. Darin gibt die Verwaltung Tipps, wie Haushalte, Gewerbe und Landwirtschaft Wasser sparen können: Duschen statt baden, Sparspültaste drücken, Autos mit Regenwasser waschen. Und aktuelle Zahlen zeigen: Auch anderswo in Bayern könnte es bald solche Ansagen aus den Rathäusern geben.

Wasserknappheit ist längst kein Problem mehr, das nur in südlicheren Ländern besteht. Die Problematik ist in der Region angekommen. "Wer hätte das noch vor fünf Jahren gedacht?", fragt sich Harald Kunstmann, Lehrstuhlinhaber für regionales Klima und Hydrologie in Augsburg. "Da muss man selbst als Forscher schlucken, wenn's dann so weit ist."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .