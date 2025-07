Hitze und kein Regen: So steht es um die Wasserqualität der Augsburger Flüsse und Seen

Der Abend neigt sich dem Ende entgegen, es ist kurz vor 20 Uhr und das sommerliche Leben tobt immer noch am Kuhsee. Kinder planschen am Uferrand, ignorieren die elterlichen Appelle, bald aufzubrechen. Schwimmer durchkraulen den See, die Liegewiesen sind mit Handtüchern und Decken belegt. Die Augsburger suchen die Abkühlung im Wasser. Wie auch zwei Ehepaare aus Hochzoll, die regelmäßig zum Kuhsee kommen. Doch wie sie erzählen, hat sich zuletzt etwas dort verändert. Das Wasser geht immer mehr zurück. Auch andere Seen und Flüsse in Augsburg kämpfen mit der Trockenheit und den hohen Temperaturen.

