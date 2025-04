Wasserrohrbruch sorgt für Bach in der Augsburger Innenstadt

Autofahrer im Berufsverkehr am Donnerstagnachmittag dürften sich gewundert haben: In der Grottenau plätscherte trotz strahlend blauen Himmels Wasser über die Fahrbahn und im Rinnstein. Grund war ein Wasserrohrbruch in der Theaterstraße, die aktuell für die Bauarbeiten am Staatstheater gesperrt ist. Von dort floss das Wasser auf die Hauptverkehrsstraße. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Bagger die Leitung beschädigt haben. Die Wasserleitung wurde gesperrt, die Stadtwerke informiert. Eine Sperrung der Grottenau war laut Polizei nicht nötig. (skro)

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserrohrbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theatersanierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis