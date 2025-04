Wasserschaden verursacht neue Probleme auf der Theater-Baustelle

Ein Wasserrohrbruch in der Theaterstraße hat Auswirkungen auf die Großbaustelle des Staatstheaters Augsburg. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. In das denkmalgeschützte Große Haus, das derzeit saniert wird, drang Wasser ein, Teile des Kellers standen unter Wasser. Die Berufsfeuerwehr wurde gerufen, sie musste den Keller auspumpen. Wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es wegen des Wassereintritts zu einer weiteren Verzögerung an der Baustelle kommt. Der städtische Baureferent Steffen Kercher (parteilos) bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass man zunächst weitere Untersuchungen abwarten müsse: „Die Gefahr, dass das Gebäude unterspült wurde, sehe ich allerdings gegenwärtig nicht.“

