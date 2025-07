Sommernächte ade, jetzt kommt der Wasserspielplatz am Rathausplatz in Augsburg

Die Augsburger Sommernächte haben sich verabschiedet. 120.000 Besucher kamen zur dreitägigen Großveranstaltung in Augsburgs Innenstadt - eine Rekordmarke. Vor allem am Rathausplatz war jede Menge los. Die große Bühne und die Stände sind zwischenzeitlich abgebaut. Die Außengastronomie der Cafés steht wieder. Mitten auf dem Rathausplatz sind seit Dienstag Arbeiter in Aktion. Ein Areal ist abgegrenzt. Es läuft der Aufbau für den großen Wasserspielplatz. Es ist eine weitere Aktion, die die Innenstadt beleben soll.

„PlayFountain“: Ein mobiler Wasserspielplatz vor dem Augsburger Rathaus

Start ist am Donnerstag, 10. Juli. Die sogenannte „PlayFountain“ ist ein mobiler Wasserspielplatz für Groß und Klein. Von 10 bis 20 Uhr steht nach Auskunft des Organisators Wasserspaß und Plantschen für alle auf dem Programm. Augsburg Marketing kümmert sich um die Wasseraktion. Abends gibt es bis 22 Uhr ein Licht- und Wasserspiel.

Der Wasserspielplatz verteilt sich auf 100 Quadratmeter. Exakt 1024 Wasserstrahler werden eingesetzt. Die Erfahrungen aus dem Vorjahr zeigen, dass die Aktion speziell bei Familien sehr gut ankommt. Die PlayFountain dauert bis Montag, 4. August.

So kennt man den Wasserspielplatz vor dem Rathaus. Foto: Michael Hörmann (Archivbild)