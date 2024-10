Emotionaler Abschied bei Studio Eckerle: „Floss die ein oder andere Träne“

Bei der Shopping Night am Freitagabend herrschte in einem Geschäft in der Augsburger Innenstadt eine gewisse Niedergeschlagenheit. Für das Studio Eckerle war es der Vorabend der Schließung. Beim Herrenausstatter in der Annastraße standen nur noch einzelne Kleiderständer mit Ware herum. An diesem Samstag hat der alteingesessene Laden seinen letzten Tag. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kam zuletzt Wehmut auf. Aber es gab auch schöne Momente.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wehmut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis