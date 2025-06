Tram-Linie 3 in Augsburg wird für mehrere Wochen eingestellt - das sind die Folgen

Nach fast 30 Jahren müssen die Weichen der Straßenbahn im Alten Postweg am Abzweig zur Messe-Stichstrecke erneuert werden. Deshalb wird der Alte Postweg im Bereich Werner-von-Siemens-Straße bis zur Piccardstraße von Samstag, 26. Juli, bis zum 15. September gesperrt. Für den Autoverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert. Ab Montag, 28. Juli, bis zum 7. September wird die Straßenbahnlinie 3 zwischen Hauptbahnhof und Königsbrunn eingestellt und ab der Sportanlage Süd durch Busse ersetzt. In der letzten Schulwoche gilt ab dem Vormittag im gesamten Tramnetz bereits der ausgedünnte Ferienfahrplan. Grund: Angesichts des Fahrermangels können die Stadtwerke nicht den personalraubenden Ersatzbusverkehr und den 7,5-Minuten-Takt bei der Straßenbahn gleichzeitig aufrechterhalten.

In der Vergangenheit hatten solche Maßnahmen keine Auswirkungen aufs Taktangebot, weil die Stadtwerke noch über genug Fahrer verfügten. Dann wurde der 20-Minuten-Takt beim Bus als Folge von Krankheitswellen im Winter beim Fahrpersonal eingeführt und auch im Sommer beibehalten mit der Begründung, Kapazitäten für Ersatzverkehr durch Baustellen haben zu müssen. Inzwischen reicht offenbar auch diese Maßnahme nicht mehr, um solche Belastungsspitzen abfedern zu können. Die Situation beim Fahrpersonal ist seit Jahren ein Thema.

Im Schülerverkehr der letzten Schulwoche könnte es eng werden

Vier Weichen, zwei Gleiskreuzungen und 230 Meter Gleis müssen die Stadtwerke im Alten Postweg am Abzweig zur Messe erneuern. Die Stadtwerke nutzen größtenteils die Ferienzeit für ihre Maßnahme, starten aber schon am Wochenende vor dem Beginn der Sommerferien. Grund: Die Stadionlinie für FCA-Spiele muss bereits vor dem Ende der Ferien fertig sein, sodass die Bauarbeiten etwas früher beginnen. Das wird im Schülerverkehr in der letzten Schulwoche aber Folgen nach sich ziehen.

Wer zur FOS will, muss zu Fuß gehen

Die Fahrgäste der 3er werden mit Einschränkungen konfrontiert sein, weil es auf Höhe Hochfeld keinen Ersatzverkehr geben wird. Hier müssen Anwohner auf die Buslinie 41 ausweichen oder den Fußweg zur Linie 2 auf sich nehmen. Auch wer in Richtung Universität, FOS/BOS/RWS oder der Berufsschulen muss, muss die Linie 2 nach Haunstetten Nord nutzen und an der Berufsschule oder an der Sportanlage Süd aussteigen. In der letzten Schulwoche ist darum auf der Linie 2 mit Hochbetrieb am Morgen zu rechnen. Bis zum letzten Schultag am 31. Juli werden die Stadtwerke darum die Linie 2 durch die Züge der Linie 4 verstärken. Sie fahren in der letzten Schulwoche von 6.30 bis 19 Uhr von Oberhausen kommmend nicht zum Hauptbahnhof, sondern nach Haunstetten weiter. Ab der Sportanlage Süd fährt die Ersatzbuslinie B3 zur Inninger Straße bzw. nach Königsbrunn.

Der Personalbedarf für die Ersatzbusse hat Folgen

In der letzten Schulwoche vom 28. bis 31. Juli fahren alle Straßenbahnlinien bis 8.30 Uhr im gewohnten Takt. Sobald Berufs- und Schülerverkehr abgewickelt sind, geht es ab dem Vormittag aber bereits in den Ferienfahrplan mit 10-Minuten-Takt. Grund dafür ist der deutlich erhöhte Personalbedarf durch den Ersatzbus-Verkehr, so die Stadtwerke. Der Ersatzbus B3 fährt in dieser Woche zwischen 7 und 19 Uhr im 5-Minuten-Takt zwischen Sportanlage Süd“ und „Inniger Straße“, von dort bis „Königsbrunn Zentrum“ im 10-Minuten-Takt. Vor 7 und nach 19 Uhr gilt für den B3 der 15-Minuten-Takt. Mit Ferienbeginn ab 1. August bis 7. September fährt der Ersatzbus B3 zwischen „Sportanlage Süd“ und „Königsbrunn-Zentrum“ wochentags zwischen 6.30 und 19 Uhr im 10-Minuten-Takt mit zusätzlichen Verstärkerbussen je nach Bedarf. Vor 6.30 Uhr und nach 19 Uhr gilt für den B3 der 15-Minuten-Takt.

Der Ersatzbus B3 kann nicht alle bekannten Haltestellen der Straßenbahnlinie 3 anfahren. Er fährt von der Haltestelle „Sportanlage Süd P+R“ am Fahrbahnrand der Haunstetter Straße, über Rumplerstraße in den Alten Postweg und bedient die Ersatzhaltestelle „Bukowina-Institut/PCI“. Die nachfolgende Haltestelle „Universität“ kann nicht angefahren werden. Ab der Haltestelle „Bleriotstraße“ fährt der B3 den bekannten Linienweg bis zur Haltestelle „Inninger Straße P+R“. Von dort weiter über die Haltestellen „Haunstetten Südwest“ – „Offenbach Karree AVV“ – „Königsbrunn Bereitschaftspolizei“ – „Königsbrunn Guldenstraße“ – „Königsbrunn Augsburger Straße“ – „Königsbrunn Heidestraße AVV“ zur Endstation „Königsbrunn Zentrum“. In Gegenrichtung gilt der umgekehrte Linienweg.