Weihnachtsfeiern in Augsburg: Wer noch buchen will, sollte schnell sein

Es wird kälter und die Aufbauarbeiten für die Weihnachtsmärkte laufen. Kurz gesagt: Weihnachten ist nicht mehr allzu weit entfernt. Und damit beginnt, wie jedes Jahr, die Zeit der Weihnachtsfeiern. Für alle, die noch nichts reserviert haben, beginnt nun das stressige Suchen. Denn in letzter Minute noch ein Restaurant oder Wirtshaus für eine Weihnachtsfeier auftreiben? Das ist oft gar nicht so einfach. Wir haben uns bei Augsburger Gastronomen umgehört, wo noch Kapazitäten sind - und auch gefragt, wann man am besten reservieren sollte, um ohne Probleme einen Platz zu bekommen.

