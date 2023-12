Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg 2023: Infos zu Eröffnung, Öffnungszeiten und Programm

Der Weihnachtsmarkt am Augsburger Zeughaus öffnet auch 2023. Hier erhalten Sie alle Infos zu Eröffnung, Öffnungszeiten und dem Programm der "Weihnachtsinsel".

Augsburg bietet in der Weihnachtszeit viele Angebote. So gibt es neben dem Augsburger Winterland oder dem Christkindlesmarkt auch die sogenannte "Weihnachtsinsel". Hierbei handelt es sich um den Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg. Dieser verfügt über ein ganz besonderes kulturelles Angebot.

Die Budenbesitzer sind Künstler und Handwerker, die in ihren Ständen ihre selbst angefertigte Ware anbieten. Außerdem gibt es wechselnde Musik und natürlich reichlich Speisen sowie Getränke.

Wann der Augsburger Weihnachtsmarkt am Zeughaus beginnt, was die Öffnungszeiten sind und was genau das Programm an den einzelnen Tagen umfasst, erfahren Sie hier.

Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg 2023: Wann ist die Eröffnung?

Der Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg ist für sein familiäres Ambiente und die Fokussierung auf Kunst, Handwerk und Kultur bekannt. Auch in diesem Jahr öffnet er seine Tore. Die Eröffnung war am 1. Dezember 2023. Der letzte Tag, an dem Besucher vorbeikommen können, ist der 23. Dezember.

Weihnachtsinsel 2023 in Augsburg: Wann sind die Öffnungszeiten 2023?

Der Markt am Zeugplatz bietet Besucherinnen und Besuchern an insgesamt vier Wochenenden die Gelegenheit, der "Weihnachtsinsel" in der Vorweihnachtszeit einen Besuch abzustatten. In der Woche vor Weihnachten hat der Markt sogar fast die gesamte Woche geöffnet, nämlich von Montag, 18. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember.

Die Öffnungszeiten sind immer von vormittags um 11 Uhr bis abends um 20 Uhr. An den folgenden Tagen öffnet der Markt:

Freitag, 1. Dezember 2023, bis Sonntag, 3. Dezember 2023

Freitag, 8. Dezember 2023, bis Sonntag, 10. Dezember 2023

Freitag, 15. Dezember 2023, bis Sonntag, 17. Dezember 2023

Montag, 18. Dezember 2023, bis Samstag, 23. Dezember 2023

Was ist das Programm bei der Augsburger Weihnachtsinsel 2023?

Auch wenn das genaue Programm für das Jahr 2023 noch nicht festgelegt ist, wird der Weihnachtsmarkt am Zeughaus voraussichtlich an die Programmpunkte der vergangenen Jahre anknüpfen. Es ist zu erwarten, dass erneut eine Vielzahl von Kunsthandwerkern ihre Stände präsentieren.

Abends treten oft Musiker und Bands auf. An den Wochenenden gab es zudem täglich künstlerische Darbietungen verschiedenster Form. Die jungen Besucher werden dabei in der Regel auch nicht vergessen, da spezielle Bastelwerkstätten an den Wochenenden für sie da sind.

Die Finanzierung des kulturellen Angebots erfolgt über Einnahmen an den Ständen, da der Eintritt für alle Besucher kostenfrei ist. Die Marktstände bieten eine Auswahl an Speisen. Auch weihnachtliche Getränke wie Glühwein, Kakao oder Kinderpunsch fehlen nicht.

Die genauen Termine der einzelnen Veranstaltungen im Programm der "Weihnachtsinsel" finden Sie hier, sobald diese bekannt sind:

Freitag, 1. Dezember

Eröffnung um 18 Uhr mit OB Eva Weber und der Big-Band des Maria-Ward-Gymnasiums

Samstag, 2. Dezember

Gaukler Fabio (14 Uhr), Santas kleine Welt (16 Uhr), Kim Corona (18 Uhr)

Sonntag, 3. Dezember

Kindertheater mit Tommy Nube (14 und 16 Uhr), Bernd Bauer Blues Band (18 Uhr)

Freitag, 8. Dezember

Workshop Upcycling (16 Uhr), Aufritt Müller (Indierockband, 18 Uhr)

Samstag, 9. Dezember

Andy und die Affenbande (14 und 16 Uhr), VoiceNet A Capella (18 Uhr)

Sonntag, 10. Dezember

Die Prinzenbude (14 und 16 Uhr), Musique in Aspik (18 Uhr)

Freitag, 15. Dezember

Workshop Upcycling (16 Uhr), Sepp Raith (18 Uhr)

Samstag, 16. Dezember

Puppentheater Knut (14 Uhr), Willi der Jongleur (16 Uhr), Revelling Crooks (18 Uhr)

Sonntag, 17. Dezember

Willi der Jongleur (14 Uhr), Puppentheater (16 Uhr), Mufuti Twins (18 Uhr)

Programm der letzten Woche vor Weihnachten: