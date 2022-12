So haben sich die Glühweinpreise in Augsburg verändert

Die Weihnachtsmärkte sind zurück und locken in Augsburg viele Gäste an. Diese müssen tiefer in die Tasche greifen als vor der Pandemie. Vor allem beim Glühwein.

Der Christkindlesmarkt in Augsburg feiert in diesem Jahr sein Comeback nach der Corona-Pause. Die Begeisterung der Augsburger war in den ersten Tagen groß, der Rathausplatz gut besucht. Fraglich ist, wie kauffreudig sich die Besucherinnen und Besucher der Augsburger Weihnachtsmärkte in diesem Jahr zeigen. Die Preise sind stark angestiegen.

Christkindlesmarkt in Augsburg: Preise für Glühwein und Co. gestiegen

Eine Preissteigerung war im Zuge der Weihnachtsmärkte erwartet worden, nicht nur in Augsburg. Die hohe Inflation, die hohen Transportkosten, die hohen Energiekosten und die Preissteigerungen in fast allen Bereichen ließen da von Anfang an wenig Hoffnungen auf ein anderes Szenario aufkommen.

Mit besonderer Spannung wurden die Preise rund um den Glühwein erwartet, der für viele Menschen einfach zum Weihnachtsmarkt dazugehört. Aus einer Studie des Eventveranstalters activa event-management geht nun hervor, wie sich der Glühweinpreis in Augsburg und anderen Städten verändert hat. Dabei wird schnell eine Richtung klar: Der Glühwein ist deutlich teurer geworden.

Glühweinpreise 2022 in Augsburg: Preissteigerung um 25 Prozent

Der durchschnittliche Preis für einen Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in Augsburg beträgt laut der Studie 3,75 Euro. Vor der Corona-Pandemie hatte der Glühweinpreis im Durchschnitt noch 3,00 Euro betragen. Das macht eine Preissteigerung von 25 Prozent aus.

Die rasanteste Preissteigerung Deutschlands hat es laut der Studie in Münster gegeben. Von 2,50 Euro schoss der Durchschnittspreis auf 4,00 Euro in die Höhe. Eine Preissteigerung von 60 Prozent. In Dresden hält sich die Preiserhöhung für Glühwein im Weihnachtsgeschäft 2022 hingegen in Grenzen. Durchschnittlich kostet eine Tasse in der Landeshauptstadt Sachsens 3,50 Euro. Der zuletzt gültige Glühweinpreis war bei 3,38 Euro berechnet worden. Eine Preissteigerung von vier Prozent.