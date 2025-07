Ein Fest für Weinliebhaber: Das müssen Sie zur Weinstraße wissen

Vergangenes Jahr feierte die Weinstraße in der Augsburger Innenstadt Premiere. Für zwei Tage bauten regionale Gastronomen, Weinhändler und Winzer Stände zwischen Herkules- und Merkurbrunnen auf. Der Erfolg war so groß, dass es nun eine Neuauflage samt Verlängerung gibt: Vier Tage lang, von 31. Juli bis 3. August, sind in diesem Jahr für die Veranstaltung geplant, sagt Veranstalter Fabian Lohr von pro air, der auch die Fugger Classics organisiert. Möglich ist das, weil die Stände in diesem Jahr fertig auf Sattelschleppern ankommen und dann „Rücken an Rücken“ in der Mitte der Maximilianstraße auf die Gleise gestellt werden. So entstehen zwei Weingassen mit Blick auf die Geschäfte und vielen Sitzgelegenheiten. Das erwartet die Besucher.

Die Weinstraße beginnt gezielt zum Start der Sommerferien - und zur gleichen Zeit wie der Augsburger Jazzsommer - damit viele Augsburger etwas davon haben und es trotzdem gediegen zugeht, sagt Lohr. Die Weinstraße gehört wie die Augsburger Sommernächte, die mit einem breiten musikalischen Angebot umsonst locken, und La Strada, bei dem Straßenkünstler die Stadt mit Artistik sowie Clownerie und Sketchen beleben, zu den Veranstaltungen des Augsburger Kultursommers.

Auf der Augsburger Weinstraße gibt es Wein aus der Region und elf Ländern

Das Motto lautet „Die Vielfalt mit allen Sinnen genießen“. Es gibt Wein, Häppchen und Musik. Los geht’s ab Donnerstag, 31. Juli, um 16 Uhr, das Ende ist am Sonntag, 3. August, um 21 Uhr. An über 30 Ständen schenken die Winzer, Gastronomen und Weinhändler aus, auch Antipasti wie Oliven oder Focaccia und alkoholfreie Getränke werden angeboten. Der ausgeschenkte Wein stammt aus elf Ländern, viele der guten Tropfen kommen aus Österreich, Italien, Frankreich und Deutschland, aber auch Wein aus Georgien ist im Angebot. Woher der Wein stammt, zeigen jeweils Landesflaggen an den Ständen.

Ausgeschenkt wird laut Florian Lohr in qualitativ hochwertigen Gläsern. Deshalb würden pro Weinglas zehn Euro fällig, fünf davon für Pfand. Insgesamt zwei Pfandstationen gibt es, am Herkules- und Moritzbrunnen, jeweils an den Enden der Weinstraße. Wer möchte, kann einen Weinhalter für sieben Euro kaufen und mit dem Glas vor dem Bauch herumbummeln.

Die Maximilianstraße bietet sich für das Event geradezu an: Schon im 17. Jahrhundert wurde dort Wein verkauft. Bei der aktuellen Weinstraße sorgen Bands für zusätzlich Unterhaltung. Mit dabei sind „The Swinging Hot Pots“ mit Jazz und „Swingster´s Delight“ mit Swing. Am Sonntag spielt die Blaskapelle Siegertshofen zum „Weinfrühschoppen“ auf, abends bringen „Martha Miller & the Jitterbugs“ die Besucher in Bewegung.