Stadtmarkt-Weinladen: Ex-Pächter „Österreicher“ grollt, Nachfolger Maximilian‘s schmiedet Pläne

„Wein ist Poesie in Flaschen.“ So lautet eines der vielen Zitate, die sich um den Rebensaft ranken. Alles andere als poetisch ging es in den vergangenen Monaten um den Weinladen des Augsburger Stadtmarktes zu. Die langjährigen Pächter, Marion und Wolfgang Vogl, liegen seit ihrer Geschäftsaufgabe vor knapp einem Jahr mit der Stadt im Clinch. Dabei lässt das Ehepaar nicht locker. Vor Kurzem wandte sich Wolfgang Vogl, bekannt als „Der Österreicher“, in seinem narrischen Grant sogar an Ministerpräsident Markus Söder. Der Zoff kümmert den neuen Nachfolger Theodor Gandenheimer vom Hotel Maximilian‘s nicht. Er besitzt inzwischen den Schlüssel zum Stadtmarktgeschäft und plant. Der Umstand der Schlüssel-Übergabe bringt Ex-Pächter Vogl zusätzlich auf die Palme.

