Weiterer Supermarkt zieht in die Karolinenstraße in Augsburg

Augsburg

Ein zweiter Supermarkt zieht in die Augsburger Karolinenstraße

In einer Hälfte des ehemaligen Rübsamen-Gebäudes soll die Filiale einer Biomarkt-Kette einziehen. Wann es so weit ist und was angeboten wird.
Von Andrea Wenzel
    In diesen Teil des ehemaligen Rübsamen-Gebäudes in der Augsburger Innenstadt zieht im Sommer 2026 die Bio-Markt-Kette Denns ein. Foto: Marcus Merk

    Nach Edeka zieht ein zweites Lebensmittelgeschäft in die Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt. Das betreffende Unternehmen bestätigt damit Informationen unserer Redaktion über die Entwicklungen in dem erst kürzlich sanierten Straßenzug. Im Sommer 2026 wird die Bio-Markt-Kette Denns seine vierte Augsburger Filiale in der Karolinenstraße eröffnen, teilt das Unternehmen mit.

    Supermarkt in Augsburg: Bio-Kette will Erdgeschoss übernehmen

    Aktuell wird der rechte Teil des ehemaligen Modehauses Rübsamen dafür vorbereitet. Es sind Umbauarbeiten angelaufen. Wie die Bio-Markt-Kette mitteilt, werde man ausschließlich das Erdgeschoss übernehmen. Weitere leer stehende Flächen in dem Gebäude würden seitens des Immobilienbesitzers „einer anderen Nutzung zugeführt“.

    Angeboten werde im Markt ab Sommer nächsten Jahres ein Bio-Vollsortiment mit über 6000 Artikeln für den täglichen Bedarf, Produkte für eine individuelle Ernährung (vegan, glutenfrei, vegetarisch) sowie ökologische Drogeriewaren und Naturkosmetik.

