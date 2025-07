Umstrittene Straßenbahnstrecke: Welche Perspektive gibt es noch für die Linie 5?

Was funktioniert an der Strecke? Früher hatten die Quartiere Herrenbach, Spickel, Hochzoll- Süd und Friedberg eine Direktanbindung an den Königsplatz. Mit der Linie 6 und dem sinnlosen Umsteigezwang hat sich der Service extrem verschlechtert. Das Spickelbad ist für den Augsburger Osten nur mehr noch mit dem Auto gut erreichbar.