Schwitzen erwünscht: Diese Saunen gibt es in Augsburg

Nicht nur in der kalten Jahreszeit: Saunieren soll die Abwehrkräfte stärken und sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Ob in Verbindung mit einem Hallenbadbesuch oder ganz privat im eigenen Sauna-Fass, hier kann in Augsburg geschwitzt werden.

Altes Stadtbad

Im zweitältestes Hallenbad Bayerns können Gäste im Jugendstilbad Bahnen ziehen. Außerdem verfügt das Alte Stadtbad über einen Saunabereich. Neben Saunen mit unterschiedlichen Temperaturen, gibt es auch ein römisch-irisches Schwitzbad. Abkühlung nach dem Schwitzen gibt es im Tauchbecken und im Freiluftraum im Innenhof. Geöffnet hat die Sauna im Alten Stadtbad Montag bis Sonntag. Am Dienstag ist jede Woche Damensauna. Die Saunaaufzahlung auf den Schwimmbadeintritt beträgt 12 Euro, für einen Aufenthalt von vier Stunden, ausgenommen Samstag, Sonntag und Feiertage.

Von 1986 bis 1992 wurde das Jugendstilbad saniert.

Titania

Das Sauna-Angebot im Titania Neusäß ist umfangreich. Gäste erwartet dort unter anderem eine Steinsauna, eine Erdsauna und ein Bierstüberl mit 80 Grad. In der Salzsaune findet dienstags der Damensauna-Tag statt. Die Saunawelt im Titania hat Montag bis Sonntag von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet. Der Übertritt von der Badewelt in die Sauna kostet 13 Euro.

Die Saunen im Titania Neusäß haben Temperaturen zwischen 65 und 90 Grad.

Seppo´s Fasssauna

Das Familienunternehmen vermietet mobile Saunen in Fässern. Zur Auswahl stehen zwei Fasssaunen, die an beliebige Orte geliefert oder selbst abgeholt werden können. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem Handtücher sowie eine Gartendusche inklusive Schlauchtrommel. Die Preise variieren und sind abhängig von der Dauer der Vermietung und Saison.

Buchungsanfragen können über die Website des Unternehmens gestellt werden. (Symbolbild)

Steinborn SPA

Im orientalisch gestalteten Wellness-Bereich des Hotel Maximilian‘s gibt es auf 360 m² ein Aroma-Sole-Dampfbad, eine Bio-Sauna und eine finnische Sauna. Außerdem verfügt das Spa über einen Ruheraum und eine separate Damensauna. Für externe Gäste kostet ein Tag 35 Euro pro Person. Saunieren in der Maximilianstraße ist täglich von 16 bis 22 Uhr möglich.

Im Eintritt sind Bademantel, Schlappen und Handtücher inkludiert.