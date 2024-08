Weltbild-Aus: „Für die Beschäftigten ist das ein Schock“

So schlimm es für jeden einzelnen (teils langjährigen) Mitarbeiter ist, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ist es doch gut, dass einige (viele?) Arbeitnehmer mit Zuversicht in die Zukunft sehen und die Lage auf dem Arbeitsmarkt realistisch beurteilen. Sehr viele Firmen, Betriebe und Institutionen klagen über erheblichen Mangel an Arbeitskräften. Allein, die Betriebsräte und Gewerkschaften jammern und malen ein Szenario über Arbeitslosigkeit und Existenzängste an den Himmel und verunsichern die betroffen Angestellten, anstelle ihnen Mut und tatkräftiger Hilfe bei der Suche (neben dem Jobcentern) nach alternativen Arbeitsplätzen anzubieten.