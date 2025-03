Anti-AfD-Demozug schränkt am Samstag Verkehr in Augsburg ein

Im Augsburger Stadtgebiet wird es am Samstag voraussichtlich zu Verkehrseinschränkungen kommen, insbesondere im Öffentlichen Nahverkehr. Dies teilen die Stadtwerke (swa) mit. Auch die Messlinie 9, die zur neuen Messe A/Fair zwischen Königsplatz und Messezentrum eingerichtet wurde, sei davon betroffen. Voraussichtlich zwischen 15 und 18 Uhr müsse in der Innenstadt mit kurzzeitigen Verspätungen und Linienabbrüchen im gesamten Liniennetz gerechnet werden.

Demonstrationszug richtet sich am Samstag in Augsburg gegen eine AfD-Veranstaltung

Grund für die Behinderungen sind laut Mitteilung „Versammlungen im Bereich der Innenstadt“. Augsburg wird am Samstag Schauplatz verschiedener Kundgebungen, für die Einschränkungen im Lauf des Nachmittags dürfte aber insbesondere ein Demonstrationszug verantwortlich sein, der sich gegen eine AfD-Veranstaltung richtet. Die Augsburger Stadtratsfraktion der Partei lädt ab 16 Uhr zu einem Frühjahrsempfang im Kongress am Park, daran nimmt unter anderem auch der umstrittene Europaabgeordnete Petr Bystron teil. Als Reaktion darauf startet um 15.30 Uhr am Ulrichsplatz eine Kundgebung, die über Maximilian- und Bürgermeister-Fischer-Straße, Königsplatz, Herman- und Gögginger Straße zum Kongress am Park führen soll. Auch dort ist offenbar Anti-AfD-Protest vorgesehen. Nach Auskunft der Stadt Augsburg sind 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Bereits ab 12 Uhr ist am Samstag ein feministischer Demonstrationszug geplant, Anlass ist der Weltfrauentag am 8. März. Er soll am Moritzplatz starten und offiziell um 13.30 Uhr enden. Um 13 Uhr wiederum beginnt eine eigene stationäre Kundgebung im Bereich Martin-Luther- und Fuggerplatz zum Thema „Ein Platz für feministische Kämpfe“. Laut Ankündigung sollen dort feministische Themengebiete wie die Sexualisierung weiblicher Körper sichtbar gemacht werden.

Weltfrauentag am 8. März: Stadt wird Schauplatz feministischer Kundgebungen

Die Stadtwerke sind nach eigener Auskunft vor und während der Veranstaltungen „in enger Abstimmung mit der Polizei, um die Auswirkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten“, wie ein Sprecher betont. Dennoch könne es zu „erheblichen Behinderungen im ÖPNV kommen“. Je nach Teilnehmerzahl und Route des Demonstrationszugs am Nachmittag könnten ganze Linien mit allen Haltestellen mitunter über längere Zeit nicht bedient werden. Man bitte Fahrgäste, sich entsprechend darauf einzustellen. Aktuelle Informationen über Abfahrtszeiten der Linien seien in der swa-Mobil-App verfügbar. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es auch im Straßenverkehr vorübergehend zu Einschränkungen kommen dürfte.