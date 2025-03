Weltwasserwoche in Augsburg mit mehr als 50 Veranstaltungen

Im Rahmen der Weltwasserwoche (17. bis 23. März) finden in Augsburg mehr als 50 Veranstaltungen statt. Neben klassischen Führungen wird es Vorträge und Workshops rund um das Thema Wasser geben. Am 17. und 19. März jeweils um 12 Uhr veranstaltet die Buchhandlung am Obstmarkt eine Mittags-Führung durch den Unteren St. Jakobswasserturm. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung wird unter post@buchhandlung-am-obstmarkt.de erbeten. Am 19. März um 19.30 Uhr findet im Umweltbildungszentrum (UBZ) ein Vortragsabend zum Lech statt. Die Anmeldung ist unter veranstaltungen@ubz-augsburg.de möglich.

Am Samstag, 22. März, baut das Welterbe-Büro zwischen 10 Uhr und 16 Uhr auf dem Rathausplatz eine Lernstation zum Thema Wasser für Familien und Kinder auf. Für Schulen bietet das UBZ an mehreren Terminen Veranstaltungen rund um das Thema „Stadt unter Wasser: Hochwassergefahren und Starkregen am Naturgefahrenmodell verstehen und verhindern“ an. Eine Liste aller Veranstaltungen der Weltwasserwoche gibt es auf www.wassersystem-augsburg.de/de/weltwasserwoche. Hintergrund der Augsburger Weltwasserwoche ist der internationale Weltwassertag am 22. März, der die Bedeutung des Wassers ins Bewusstsein rufen soll. (klijo)