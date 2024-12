Weniger Auto, mehr Rad und ÖPNV: Wie die Augsburger in zehn Jahren unterwegs sein sollen

Die Stadt möchte in den kommenden Jahren den Anteil von Fuß-, Rad- und öffentlichem Nahverkehr im Augsburger Mobilitätsmix deutlich erhöhen, die mit dem Auto gefahrenen Kilometer reduzieren und die Verbindungsqualität im öffentlichen Nahverkehr verbessern. Das sind Eckpunkte des Mobilitätsplans, der als Strategiepapier eine Richtschnur für die künftige Mobilitätspolitik liefern soll. Das Planungspapier rückte zuletzt in den Fokus, nachdem die Stadt als Pilotprojekt ein Tempo-30-Limit auf der Ost-West-Achse verhängen möchte. Hier ein Überblick darüber, was die Stadt erreichen möchte, was realistisch ist und was das für die Bürger bedeutet:

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis