Weniger Autospuren, dafür eine Tram: Alt-Augsburg-Gesellschaft fordert andere Karlstraße

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft hat ihre Forderung nach der Führung einer Straßenbahn durch Karlstraße/Grottenau/Leonhardsberg konkretisiert. Eine solche Trassierung ist im aktuellen Nahverkehrsplan der Stadt grundsätzlich enthalten, allerdings als ein Zukunftsprojekt. Es sei nun Zeit für eine Umsetzung, so Vorsitzender Sebastian Berz. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft schlägt eine Reduzierung von vier auf drei Autospuren vor und ein „Mitschwimmen“ der Straßenbahn im Autoverkehr. Den dadurch gewonnenen Platz könne man für Baumpflanzungen nutzen, so die Idee der Alt-Augsburg-Gesellschaft.

Unter der aktuellen Stadtregierung waren Überlegungen für eine Neugestaltung der Karlstraße im Sande verlaufen, auch im Hinblick auf die Verkehrsmengen und möglichen Ausweichverkehr. Seit Mitte September gilt dort versuchsweise Tempo 30. Im Kommunalwahlkampf vor sechs Jahren hatte ein Bündnis aus Verkehrs- und Umweltinitiativen Überlegungen für eine Karlstraße mit zwei eigenen Rasengleisen für die Tram und einer Reduzierung der Autospuren von vier auf zwei präsentiert.

Karlstraße in Augsburg: Bei drei Autospuren kein Verkehrskollaps?

Berz sagt, das Thema sei nach wie vor nicht erledigt, auch wenn die Rasengleise womöglich tatsächlich zu viel Platz kosten. Eine Reduktion auf drei Autospuren werde aber nicht zum Verkehrskollaps (auch für die dann im Verkehr mitschwimmenden Straßenbahnen) führen, wenn die Stadt Spielräume durch andere Abbiegeregelungen nutze. Ein Teil der Spuren werde im Berufsverkehr aktuell faktisch durch wartende Linksabbieger blockiert. Auch moderne Ampelschaltungen könnten helfen.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft schlägt zudem vor, einen Tram-Lückenschluss zwischen Rotem Tor über die Forsterstraße an der City-Galerie vorbei über die Jakoberwallstraße zum Jakobertor zu schaffen, um die Betriebsgleise in der Maximilianstraße überflüssig zu machen. Dort hat die Alt-Augsburg-Gesellschaft wie berichtet eine Bepflanzung mit Bäumen ins Spiel gebracht, die aber unter anderem an den Ein- und Ausrückgleisen der Tram scheitern. Die Stadt erhalte damit einen Tramring, der auch bei Festivitäten am Rathausplatz wie dem Engelesspiel weiterhin einen Verkehr ermögliche. Womöglich müssten künftig auch nicht mehr alle Straßenbahnlinien über den Königsplatz fahren.

Neue Trasse für Straßenbahn: Berz schließt ein Bürgerbegehren nicht aus

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft hatte im Sommer einen Katalog von Maßnahmen zur Begrünung der Innenstadt durch Bäume vorgelegt. Berz schloss bei der Vorstellung der Straßenbahnpläne am Mittwochabend ein Bürgerbegehren nicht aus. Es gehe darum, die Stadt fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft mit Hitzesommern. Ein Bürgerbegehren werde aber gegebenenfalls erst in der kommenden Legislatur kommen, wenn klar ist, wie das neue Regierungsbündnis diesen Fragestellungen begegnen will.